Slušaj vest

Više od tri godine nakon što su delovi raskomadanog tela hongkonške manekenke i influenserke Ebi Čoi pronađeni u frižideru i loncu za kuvanje, njenom bivšem suprugu i članovima njegove porodice počelo je suđenje za jedno od najjezivijih ubistava koje je potreslo Hongkong.

Aleks Kvong, njegov brat Entoni Kvong i njihov otac Kvong Kau pojavili su se pred sudom u ponedeljak, 21. septembra.

Trojica muškaraca optužena su za ubistvo i sprečavanje zakonite sahrane tela zbog smrti Ebi Čoi u februaru 2023. godine. Ukoliko budu proglašeni krivim za ubistvo, preti im doživotna kazna zatvora.

Foto: xxabbyc/instagram

Mirni pred sudom, dok su desetine ljudi čekale ispred zgrade

Sva trojica optuženih nosila su zaštitne maske i delovala smireno tokom pojavljivanja pred sudom. Kvong Kau bio je u beloj majici, dok su njegova dva sina došla u odelima.

Ispred sudnice okupile su se desetine ljudi koji su čekali početak ročišta, a organizovan je i prenos uživo kako bi okupljeni mogli da prate suđenje. Očekuje se da će porotnički proces trajati oko 45 dana, dok će tužilaštvo naknadno izneti svoj slučaj.

Nestala, pa pronađena u delovima

Ebi Čoi, 28-godišnja manekenka, pripadnica visokog društva i majka četvoro dece, prijavljena je kao nestala 21. februara 2023. godine.

Samo tri dana kasnije policija je u iznajmljenoj kući u hongkonškom okrugu Taj Po pronašla deo njenih posmrtnih ostataka.

U frižideru su pronađene dve noge za koje se verovalo da pripadaju Ebi, dok su u loncu za kuvanje pronađeni lobanja, rebra i kosa.

U kući pronađeni testera i sekač za meso

Tokom pretresa kuće policija je pronašla i sekač za meso, električnu testeru i odeću. Nakon toga pretraživana je i deponija u potrazi za dodatnim ostacima tela i drugim dokazima.

Nedugo nakon jezivog otkrića uhapšeni su bivši suprug žrtve, njegov brat i njihov otac.

Prema navodima policije, Ebi je pre smrti bila umešana u finansijski spor sa bivšim mužem i njegovom porodicom.

Ebi Čoi Foto: xxabbyc/instagram

Pokušao da pobegne gliserom iz Hongkonga

Aleks Kvong uhapšen je na trajektnom pristaništu, gde je, prema navodima istražitelja, pokušavao da pobegne iz Hongkonga gliserom.

Sa Aleksom je Ebi dobila dvoje dece. Nakon razvoda ponovo se udala i sa drugim suprugom dobila još dvoje mlađe dece.

Dani pre smrti bili su ispunjeni modnim revijama

Pre tragedije Ebi Čoi bila je redovna gošća najprestižnijih svetskih modnih događaja, a na Instagramu je često objavljivala fotografije sa revija i snimanja.

Samo nekoliko dana pre nestanka pohvalila se da prisustvuje reviji modne kuće Dior tokom Nedelje mode u Parizu.

Ranije je bila i na Eli Sab reviji visoke mode za sezonu proleće/leto 2023, a krasila je i digitalnu naslovnicu časopisa L'Officiel Monaco.