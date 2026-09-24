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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Prinčevi Osman i Mehmed stalno ulaze u nove sukobe Foto: Promo

Sadržaj 70. epizode

Dok se Osman i Mehmed nalaze zatvoreni, sve je teže obuzdati napetost među prinčevima. Osman odbija da prihvati život iza zatvorenih vrata i pokušava da pronađe izlaz, dok Mehmed strahuje da bi takav potez mogao da ih košta života. Kada mu otkrije da ga je on izdao, nastaje tuča između braće, koju prekida sećanje na reči pokojnog oca, sultana Ahmeda I.

Kosem okuplja paše i vojnike i sa njima kuje plan da sultan Mustafa bude uklonjen, a Osman postavljen na presto. S druge strane, Osmanov pokušaj bekstva iz zatočeništva završava se njegovim hapšenjem. Pred sultanom se suočava sa optužbom koja bi mogla da ima smrtonosne posledice, a kada Mustafa naredi njegovo pogubljenje, postaje jasno koliko je opasna borba za presto. Sultanu je naglo pozlilo, a njegova porodica mora da najđe rešenje za novonastalu situaciju.

Sultanu je naglo pozlilo Foto: Promo

U međuvremenu, Kosem preživljava atentat, dok Halime pokušava da joj potpuno veže ruke. S druge strane, jedan događaj donosi neočekivano saznanje za sultanije Safije i Humašah - Iskender je živ. Njegova majka ne zna gde se nalazi, a Zulfikar je odlučan da tu tajnu sačuva i drži ga podalje od svega. Safije je besna, naglašavajući da Iksender kao najstariji i najmudriji princ sada ima pravo na presto.

Istovremeno, Kosem pokušava da dođe do svojih sinova, dok njeni najbliži podanici u palati odbijaju da je izdaju uprkos pretnjama i kaznama. Kada se Kosem konačno suoči sa Halime, protiv nje se iznosi ozbiljna optužba. Osoba koja joj je bila verna, suočena sa pritiskom, izjavljuje da je Kosem naredila Osmanovo bekstvo sa dvora i da je planirano da budu oteti i ostali prinčevi. Njena izdaja Kosem dovodi u još teži položaj, i omogućava sultaniji Halime da naredi da je zatvore u Devojačku kulu.

Halime traži od Koseminih slugu da je izdaju Foto: Promo

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