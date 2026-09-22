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Sedamdesetsedmogodišnji pevač trenutno se oporavlja nakon lečenja zbog atrijalne fibrilacije (AFib), poremećaja srčanog ritma koji izaziva nepravilan rad srca.

Lajonel Riči Foto: Jeff Schear / Getty images / Profimedia

Lekari obavili zahvat, pevač se oporavlja

Riči je, prema rečima njegovog predstavnika, podvrgnut rutinskom zahvatu zbog atrijalne fibrilacije.

"Lekar je rekao da je sve prošlo savršeno. Lionel se oseća odlično, ali će uzeti kratku pauzu i uskoro će se vratiti na scenu", saopštio je njegov predstavnik za Daily Mail.

Zbog zdravstvenih problema bio je primoran da otkaže naredna tri koncerta na zajedničkoj turneji "Sing a Song All Night Long" sa bendom Earth, Wind & Fire.

Otkazani su nastupi zakazani za ovu subotu u San Francisku, zatim 30. septembra u Čikagu i 2. oktobra u Kolumbusu u Ohaju.

Treći odlazak u bolnicu za nekoliko meseci

Ovo je već treći put u poslednjih nekoliko meseci da je autor hita "All Night Long" hospitalizovan.

Krajem avgusta, tačnije 30. avgusta, javio se u bolnicu u Sent Luisu nakon koncerta, gde je proveo nekoliko dana na intenzivnoj nezi dok su lekari obavljali pretrage zbog srčanih tegoba. Iz bolnice je otpušten posle tri dana.