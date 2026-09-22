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Nakon smrti Preslija Gerbera, njegova majka, supermodel Sindi Kraford, ostala je „slomljenog srca“. Presli, čiji je otac biznismen Rande Gerber, preminuo je 20. septembra u 27. godini. Prema navodima nadležnih, u pitanju je smrt koja se povezuje sa sumnjom na predoziranje i srčani zastoj.

Evidencija policije u Santa Moniki pokazuje da je ujutru 20. septembra primljen poziv zbog mogućeg predoziranja u jednom objektu na području Santa Monike. U prijavi je naveden i srčani zastoj.

„Sindi je potpuno u šoku zbog Preslijeve tragične smrti. Slomljena je“, rekao je izvor za People.

Izvor blizak Preslijevoj sestri, 25-godišnjoj Kaiji Gerber, ranije je rekao da je porodica „potpuno u šoku“ nakon njegove smrti.

„Neizmerno su tužni. Kaija je volela to što je Presli otvoreno govorio o svojim problemima, a njegova porodica bila je veoma ponosna na njega jer je pronašao snagu u tome da pomaže drugima“, rekao je izvor.

Sindi Kraford i Rendi Gerber Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sindi i Rande bili uz sina tokom njegovih problema

Drugi izvor, koji je godinama blizak Sindi Kraford, rekao je da su ona i Rande bili stalno uključeni u život svog sina i pružali mu podršku tokom njegovih dugogodišnjih problema.

„Ovo nikada nije bila situacija u kojoj su dva holivudska roditelja bila odsutna. Sindi i Rande nisu mogli da budu veća podrška Presliju. Uvek su bili uz njega i činili sve što su mogli da mu pomognu. Porodica je oduvek bila veoma bliska, a Presli je bio neizmerno voljen“, rekao je izvor, piše People.

Prema izveštaju Kancelarije mrtvozornika okruga Los Anđeles, obdukcija Preslija Gerbera je završena, ali zvanični uzrok smrti još nije utvrđen.

U saopštenju dostavljenom magazinu PEOPLE, Kancelarija mrtvozornika Los Anđelesa navela je da je istraga o Preslijevoj smrti u toku i da za sada postoji malo dostupnih informacija.

Kako je saopšteno, smrt je proglašena u 9.45 časova 20. septembra, nakon što su na lice mesta stigli pripadnici hitne pomoći. Policija Santa Monike vodi istragu.

U naknadnom saopštenju navedeno je da je istraga još u ranoj fazi, kao i da su „uzrok i način smrti odloženi“, što znači da su zatražena dodatna testiranja i analize kako bi se donela konačna odluka. Taj proces mogao bi da traje nekoliko meseci.

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Presli otvoreno govorio o mentalnom zdravlju i drogama

Pre smrti, Presli je javno govorio o svojim problemima sa mentalnim zdravljem, depresiji i upotrebi droga.

„Pošto sam se borio sa mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze sa tim, mislim da je, bilo da pomognem jednoj osobi ili njih stotinu da izađu iz mesta u kojem sam se ja nekada nalazio, to sve što treba da uradim“, rekao je 2023. godine u podkastu „Studio 22“.

„Mentalno zdravlje je problem. Ono je ogroman deo mog života. To je posao koji traje 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i tu ima toliko toga“, rekao je Presli.

Dodao je da želi da pomogne ljudima koji se bore sa depresijom ili bilo kojim drugim problemom koji negativno utiče na njihov život.

„Nema osuđivanja“, poručio je tada.

Presli je govorio i o greškama koje je napravio tokom života.

„Video sam mnogo toga i mnogo toga naučio. Nadam se da sam napravio greške umesto nekih drugih ljudi, kako oni ne bi morali da prave iste greške koje sam ja napravio“, rekao je.

Poslednja objava Preslija Gerbera:

1/6 Vidi galeriju Poslednja objava Preslija Gerbera, sina Sindi Kraford Foto: instagram/presley gerber, Niklas Halle'n/EPA

Poslednji put se u javnosti pojavio u junu

Preslijevo poslednje pojavljivanje u javnosti bilo je u junu, na događaju „We Are ENOUGH x Aviator Nation“, održanom u prostoru Aviator Nation Dreamland u Malibuu u Kaliforniji.

Na fotografijama sa događaja Presli se osmehivao stojeći između svojih roditelja, dok je jednom rukom grlio oca.

Sindi, koja ima 60 godina, i 64-godišnji Rande prisustvovali su događaju kako bi podržali sina dok je učestvovao u otvorenoj panel-diskusiji o mentalnom zdravlju.

Govoreći o odrastanju pod budnim okom javnosti, Presli je opisivao pritisak koji je osećao zbog potrebe da se predstavlja na određeni način.

Ipak, kako je rekao, vremenom je pronašao osećaj slobode upravo kroz otvorenost i ranjivost kada je reč o onome što je proživljavao.

„Najslobodnije sam se osećao kada sam konačno bio iskren prema sebi“, rekao je Presli publici na svom poslednjem javnom događaju.