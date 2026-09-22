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Popularni tiktoker Omar Grbić, na mreži poznat i pod nadimkom Grbzilla, umro je u subotu, 19. septembra, u 24. godini. Vest o njegovoj iznenadnoj smrti preneli su bosanski portali, a društvene mreže ubrzo su preplavile tužne objave i oproštajne poruke.

Omar je važio za pravu internet zvezdu, dok je njegov profil na društvenoj mreži TikTok pratilo više od 235.000 ljudi

Prema objavljenim informacijama, dženaza-namaz i ukop Omara Grbića biće obavljeni u sredu, 23. septembra, u 14 časova na Gradskom groblju Vlakovo.

Iza mladog tiktokera ostali su otac Malek, majka Ermina, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.

(Kurir.rs/ radiosarajevo.ba)