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Princ Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton privukli su svu pažnju na svetskoj premijeri novog filma" Digger" u londonskom bioskopu Odeon Luxe na Leicester Squareu.

Princeza je očarala prisutne u lepršavoj ljubičastoj haljini, koju je upotpunila ikoničnim ogrlicom u obliku srca i bisernim minđušama, dok je princ Vilijam izabrao klasični elegantni smoking. Oboje su srdačno pozdravili glavnu zvezdu filma Toma Kruza i režisera Alehandra Gonzalesa Injaritua na crvenom tepihu.

Ovako je protekao susret:

Princ Vilijam i Kejt Midlton sa Tomom Kruzom Foto: HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Za kraljevski par i šezdesetogodišnjeg Kruza to je bilo svojevrsno ponovo viđenje; prvi put su se sreli na britanskoj premijeri njegovog uspešnog filma Top Gun: Maverick u maju 2022. Kruza je o Vilijamu rekao:

„Imamo mnogo zajedničkog. Oboje volimo Englesku i oboje smo piloti. Oboje volimo letenje.“

Pre ulaska u bioskop, članovi kraljevske porodice pozdravili su i predstavnike organizacije i kreativni tim celog filma.

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KEJT MIDLTON NA PARADI POVODOM KRALJEVOG ROĐENDANA Izvor: Instagram/katemiddleton_turkey