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Glumac Aleksandar Radojičić ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ovog puta romantičnom fotografijom sa svojom izabranicom Zejnep.

Popularni glumac podelio je na Instagramu sunčani selfi nastao kraj vode, a zaljubljeni par pozirao je opušteno, u kupaćim kostimima i sa naočarima za sunce.

Pogledajte u galeriji kadrove sa odmora:

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Radojičić i Zejnep na odmoru Foto: instagram/zeynepkirli_

Na fotografiji se vidi da Aleksandar i Zejnep uživaju u zajedničkim trenucima, a osmesi i letnja atmosfera dodatno su doprineli tome da njihova objava ne prođe nezapaženo.

Glumac inače ne skriva da je srećan u emotivnoj vezi, ali trenutke iz privatnog života ipak dozira, zbog čega svaka njegova zajednička fotografija sa Zejnep privlači posebnu pažnju javnosti.

Nedavno raznežio pratioce snimkom sa ćerkom

Aleksandar Radojičić često pokazuje i koliko mu znači vreme provedeno sa ćerkom Ajom. Nedavno je objavio emotivan snimak na kojem ga ćerka snažno grli, a uz taj trenutak napisao je kratku poruku:

- Ne može da se kupi - napisao je glumac uz emotikon srca.

Aleksandar Radojičić sa ćerkom Ajom Foto: instagram/@radojicic_aleksandar

Posebnu pažnju njegovih pratilaca privukla je upravo Aja, koja danas ima 14 godina. Mnogi su primetili koliko je porasla i komentarisali da su navikli da je na ranijim fotografijama viđaju kao devojčicu, dok je sada već stasala u tinejdžerku.

Video: Aleksandar Radojičić o ćerki Aji