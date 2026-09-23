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Bred Pit je protekle nedelje odlučio da svoj najnoviji film predstavi "običnim ljudima" daleko od reflektora. Učinio je to na način da je premijeru, umesto na velikom crvenom tepihu, održao u amfiteatru u obnovljenom kamenolomu u divljini Frenklina u Tenesiju, bez slavnih kolega i prvi put u društvu devojke s kojom je poslednje četiri godine. Za premijeru filma "Heart of the Beast" je lokalnim stanovnicima podelio besplatne ulaznice. To je sam zatražio jer je hteo da bude dalje od Holivuda.

Pita i nakon deset godina u javnosti prati razvod od glumice Anđeline Džoli, piše Daily Mail. Ta, i dalje aktuelna situacija, posebmo oko njegove otuđene dece, bila je razlog zašto je svoj novi blokbaster odlučio da proslavi s "običnim ljudima", koji su stigli obučeni u jednostavnu odeću i bejzbolske kape, a film dočekali gromoglasnim aplauzom. Film inače govori o penzionisanom vojniku specijalnih snaga koji mora da preživi u aljaškoj divljini samo sa psom Odinom.

Ines de Ramon i Bred Pit na premijeri filma "Heart of the Beast" Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

Navodno mu je trebala podrška dobrih prijatelja, devojke i obožavatelja da prebrodi poslednjih nekoliko godina. Pit je nedavno u intervjuu za Esquire govorio o tome kako se vratio piću nakon sedam godina, ali u umerenim količinama. Pit se alkohola odrekao nakon razvoda i kada je u javnost procurilo da je prosipao piće po bivšoj Džoli i njihovoj deci dok su se svađali u privatnom avionu 2016, a navodno je došlo i do fizičkog napada na decu, zbog čega je i došlo do paklenog razvoda.

Sedam godina bio trezan

"Bio sam trezan sedam godina. A onda sam malo popustio. Na suzdržaniji način. Nekoliko puta sam postao previše samouveren i pomislio sam: ‘Ne, nije dobro za mene. Ne u velikim količinama.’ Pa... mogu da popijem nekoliko čaša vina. Ali ne mogu mnogo. Moram da budem profesionalan u vezi s tim", rekao je početkom avgusta.

U galeriji pogledajte kako se Bred Pit provodio nedavno na ženskom finalu US Opena:

1/4 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon u ženskom finalu US Opena Foto: Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia

Ali njegovi bližnji doveli su u pitanje njegovu odluku. Izvor blizak glumcu je za britanski portal oštro rekao: "Pit nikada nije imao problem s pićem, imao je problem s Anđelinom", dodajući: "Naporno je radio na sebi i sada je, konačno, na stvarno dobrom mestu. Cela poenta premijere filma na mestu poput Frenklina bila je da bude među stvarnim ljudima. Bred se na neko vreme izgubio i mučio se, ali je odradio posao i izvukao se. Razvod od Anđeline bio je loš, ali otuđenje od dece bila je najgora stvar koja mu se ikada dogodila. Sada je prošao put od boli i povređenosti do prihvatanja".

Tamo mu se pridružila devojka, inače 33-godišnja dizajnerka nakita Ines de Ramon, s kojom je od kraja 2022. godine. To je bio prvi put da se par pojavio zajedno na crvenom tepihu, iako su viđeni na nekoliko javnih događaja, kao što je i bio nedavni US Open. Ines, prema rečima prijatelja, preferira život van reflektora.

Ines de Ramon i Bred Pit Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Okružio se dobrim ljudima - porodicom, prijateljima, devojkom koja ne žudi za pažnjom kao njegova bivša (Anđelina) i grupom umetnika, zanatlija i drugih koji dele njegova interesovanja, ali ne žele da budu slavni. Frenklin nikada neće konkurisati Los Anđelesu ili Njujorku kao jednoj od najvećih svetskih filmskih prestonica, ali Pit je želeo da se vrati svojim korenima", dodao je izvor. Pit je inače rođen u Oklahomi, a odrastao je u Springfildu u Misuriju.

Prijatelji krive Anđelinu

Drugi blizak saradnik glumca je rekao: "Bred je u srcu dečko sa Srednjeg zapada. On je dobar dečko. Vrlo je blizak svojoj porodici i još uvek je prijatelj s ljudima koje je upoznao na samom početku karijere. Ali nakon što se venčao s Endži, njegov život je propao. Bili su srećni neko vreme, ali kada su stvari krenule po zlu, krenule su veoma, veoma po zlu."

U galeriji pogledajte fotografije Anđeline Džoli:

1/6 Vidi galeriju Anđelina Džoli na aerodromu JFK u elegantnoj krem kombinaciji Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Par je bio zajedno otkako se on razveo od Dženifer Aniston 2005. godine. Venčali su se 2014, a brak se raspao dve godine kasnije. Nakon što ga je Džoli optužila za scenu u privatnom avionu, a on žestoko porekao njene tvrdnje, FBI je istražio slučaj i nikada nije podignuta optužnica protiv glumca."Da li je Pit prošao kroz period kada je previše pio? Da. Da li je li uradio ono za šta je optužen? Ne. Imao je nekih problema s alkoholom i rešio ih je. Bilo bi zanimljivo znati da li je Anđelina rešila neke od svojih problema", dodao je izvor.

Prijatelji dodaju da nikada neće odustati od pomirenja s decom, a petoro od šestoro njihove dece odreklo se njegovog prezimena (svi osim sina Paksa). Džoli je pak porekla Pitove tvrdnje da je ona kriva i kaže da je distanca dece njihov izbor. Ona insistira na tome da su Medoks (25), Zahara (21), Šajlo (20) i 18-godišnji blizanci Noks i Vivijen samostalno odlučili da izbace oca iz svojih života.

U galeriji pogledajte fotografije s venčanja Breda Pita i Anđeline Džoli:

1/8 Vidi galeriju Bred Pit i Anđelina Džoli Foto: NIJO / Backgrid UK / Profimedia

I ona je nedavno dala intervju za Variety, gde je rekla: "Mislim da se moj borbeni duh konačno vratio. Izgubila sam ga na neko vreme. Malo sam se obeshrabrila, a vraća se uglavnom zahvaljujući mojoj deci, koja su sada starija i koja ga podstiču".

Osim pomenutog novog filma, Pita uskoro čeka još jedna premijera, a to je film "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", koji je nastavak filma "Bilo jednom u Holivudu" iz 2019. godine. Film je u režiji Dejvida Finčera i prema scenariju Kventina Tarantina, koji je režirao prvi film. Ta mu je uloga prvobitno donela prvog Oskara u karijeri.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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