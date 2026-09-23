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Smrt Preslija Gerbera, 27-godišnjeg sina čuvenog supermodela Sindi Kraford i biznismena Randea Gerbera, potresla je svetsku javnost, a posebno šokantna bila je činjenica da je mladić preminuo upravo u ustanovi u kojoj je potražio pomoć. Dok zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen, u javnost izlaze novi detalji o dramatičnim satima koji su prethodili tragediji.

Pogledajte u galeriji fotografije momka:

1/5 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Hyperstar / Alamy / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Presli je preminuo 20. septembra u rehabilitacionoj ustanovi u Santa Moniki, a kancelarija medicinskog istražitelja okruga Los Anđeles saopštila je da je obdukcija obavljena, ali da će konačna odluka o uzroku i načinu smrti sačekati rezultate dodatnih analiza. Policija slučaj istražuje kao moguću prekomernu dozu narkotika, dok za sada nema naznaka da je reč o nasilnoj smrti.

Snimak poziva otkrio šta se dešavalo pre smrti

Page Six došao je do snimka komunikacije sa hitnim službama iz jutra kada je Presli pronađen bez znakova života. Prema informacijama koje se čuju na snimku, prijavljen je srčani zastoj, a tokom komunikacije pominje se i moguće predoziranje. Adresa navedena u pozivu odgovara rehabilitacionoj ustanovi u Santa Moniki u kojoj se Gerber tada nalazio.

Foto: John Sciulli / Getty images / Profimedia

Hitnost intervencije potom je podignuta, a na mesto događaja stigli su policajci, ekipe Hitne pomoći i vatrogasci. Los Anđeles tajms navodi da su policajci dobili poziv oko 9.35 časova, dok je Presli proglašen mrtvim desetak minuta kasnije.

Posebno potresan detalj jeste podatak da je u ustanovu stigao svega nekoliko sati ranije. Prema navodima izvora, Presli se prijavio prethodne večeri jer je bio svestan da mu je potrebna pomoć. Page Six je objavio i da, prema tvrdnjama izvora, prilikom dolaska nije delovao trezveno.

„Znao je da mu je potrebna pomoć“

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

Izvori bliski Presliju tvrde da se u danima pre smrti nije osećao dobro i da je upravo zato odlučio da ponovo potraži stručnu pomoć. Jedan od njih opisao je mladog Gerbera kao osobu koja se dugo borila sa nesigurnošću i pronalaženjem svog mesta u životu.

- Nije se dobro osećao. Oduvek je imao veliki problem sa samopouzdanjem, teško je prihvatao svoje pravo ja i osećao se potpuno sigurno u to ko je kao osoba - rekao je izvor.

Prema istom svedočenju, Presli je poslednjih dana delovao drugačije nego inače.

- Energetski, nije delovao kao on sam - rekao je izvor i dodao da je mladić imao osećaj da mu nedostaje svrha, da nije pronašao svoje mesto i da nije znao kojim putem želi da nastavi.

Presli je i ranije javno govorio o problemima sa zavisnošću i mentalnim zdravljem. Njegova sestra, manekenka Kaja Gerber, takođe je govorila o njegovoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću i posledicama koje je ona ostavila na celu porodicu.

Presli Gerber Foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Policija istražuje odakle su eventualno stigli narkotici

Istraga o Preslijevoj smrti još traje. Policija u Santa Moniki proverava okolnosti mogućeg predoziranja, uključujući i pitanje porekla supstanci koje su eventualno dovele do tragedije. Za sada nema pokazatelja koji bi upućivali na nasilnu smrt.

Njegova porodica, Sindi Kraford, Rande Gerber i sestra Kaja, zatražila je privatnost dok prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu.

Video:Sindi Kraford