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Legendarni australijski rok pevač, glumac i frontmen grupe Rouz Tatu, Geri „Engri“ Enderson, preminuo je u 79. godini, potvrdili su njegova porodica i članovi benda.

Enderson je preminuo u ponedeljak, 21. septembra, u Australiji, okružen članovima porodice i najbližim ljudima. Vest o njegovoj smrti objavljena je dva dana kasnije, a porodica i kolege oprostili su se od njega emotivnom porukom u kojoj su ga opisali kao posvećenog oca, voljenog člana benda, prijatelja i čoveka koji je ostavio dubok trag u muzičkoj i zabavnoj industriji.

- Njegov gubitak duboko će osetiti svi koji su ga poznavali i voleli, kako u Australiji, tako i širom sveta - navedeno je u saopštenju porodice i benda.

Engri Enderson, legendarni frontmen australijske rok grupe Rouz Tatu Foto: Dirk Jacobs / imago stock&people / Profimedia

Srčani zastoj doživeo tokom evropske turneje

Endersonova smrt usledila je svega nekoliko nedelja nakon ozbiljnog zdravstvenog problema zbog kojeg je Rouz Tatu morao da prekine evropsku turneju povodom 50 godina postojanja benda.

Početkom avgusta pevač je hospitalizovan tokom evropskog dela turneje, nakon čega je grupa najpre otkazala koncert zakazan za 9. avgust, a zatim i sve preostale nastupe. U tom trenutku članovi benda saopštili su samo da je reč o zdravstvenom problemu.

Nekoliko nedelja kasnije otkriveno je da je Enderson doživeo srčani zastoj i da se nalazi u bolnici na lečenju. Bend je tada zamolio javnost da poštuje njegovu privatnost i privatnost njegove porodice dok se oporavlja.

Rouz Tatu trebalo je potom da nastavi oproštajnu turneju u Australiji tokom septembra, ali se Enderson više nije vratio na binu.

Pedeset godina bio zaštitno lice benda Rouz Tatu

Engri Enderson, legendarni frontmen australijske rok grupe Rouz Tatu Foto: Terje Dokken / Gonzales Photo / Profimedia

Engri Enderson bio je jedno od najprepoznatljivijih imena australijskog hard roka i tokom pet decenija ostao je neraskidivo vezan za Rouz Tatu. Grupa je osnovana 1976. godine, a svojim grubim, sirovim zvukom i energičnim nastupima ostavila je veliki trag ne samo u Australiji već i na međunarodnoj rok sceni.

Pesme poput „Bad Boy for Love“, „Rock 'n' Roll Outlaw“ i „We Can't Be Beaten“ postale su zaštitni znak benda, dok je Endersonov promukli glas bio jedan od ključnih elemenata njihovog zvuka. Rouz Tatu je tokom decenija stekao kultni status među ljubiteljima hard roka i uticao na brojne muzičare koji su došli posle njih.

Turneja održavana tokom 2026. godine bila je zamišljena kao oproštaj od publike i obeležavanje pola veka postojanja benda. Zbog Endersonovog zdravstvenog stanja njen evropski deo prekinut je pre kraja.

Veliki uspeh ostvario i bez benda

Engri Enderson, legendarni frontmen australijske rok grupe Rouz Tatu Foto: Björn Deutschmann, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Iako je najveću slavu stekao kao frontmen Rouz Tatua, Enderson je imao i uspešnu samostalnu karijeru.

Njegova balada „Suddenly“ postala je veliki međunarodni hit i našla se na top-listama u Australiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Belgiji i Holandiji. Pesma je dodatno proširila njegovu publiku i pokazala potpuno drugačiju stranu pevača koji je dotad prvenstveno bio poznat po žestokom hard roku.

Pored muzike, tokom karijere pojavljivao se i na televiziji i filmu, a bio je poznat i po humanitarnom radu, zalaganju za mlade i angažmanu u različitim dobrotvornim organizacijama.

video: In memoriam Laća Radulović