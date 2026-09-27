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Lični predmeti francuske glumice Brižit Bardo (1934-2025) prodati su na aukciji u Parizu za skoro milion evra, a prihod je namenjen njenoj fondaciji za zaštitu životinja.

Na akuciji je ponuđeno ukupno 285 predmeta koji su prodati za 1,15 miliona američkih dolara, što je gotovo 20 puta više od prvobitne procene, preneo je "Gardijan".

Dve ogrlice za pse, sa identifikacionom pločicom koja nosi ime Bardoove i broj telefona, procenjene na 30 evra, prodate su za 9.400 evra jednom ruskom kupcu.

Brižit Bardo Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Autoportret je dostigao cenu od skoro 40.000 evra, dok je pisaća mašina koju je koristila za pisanje autobiografije prodata za 4.634 evra. Dve njene gitare procenjene 300 i 500 evra, prodate su za 8.600 i 1.900 evra, dok su tri plišane igračke dostigle cenu od 2.200 evra.

Fondacija Brižit Bardo osnovana je 1986. godine, a na sajtu organizacije piše da je zbrinula 13.000 životinja. Brižit Bardo, koja je kao model i glumica postala simbol moderne ženstvenosti i seksualne revolucije, kasnije se posvetila borbi za prava životinja. Tokom života bila je i kritikovana zbog homofobičnih izjava, a više puta je kažnjavana zbog podsticanja rasne mržnje.

(Kurir.rs/Informer)

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