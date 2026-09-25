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Princ Hari navodno razmatra snimanje dokumentarnog filma o svojoj majci, princezi Dajani, povodom 30. godišnjice njene tragične smrti, koja će se obeležiti u avgustu 2027. godine. Projekat zasad nije zvanično potvrđen, a vojvoda od Saseksa navodno razmatra nekoliko načina na koje bi mogao da oda počast majci i njenom nasleđu.

Prema pisanju britanskih medija, Hari je već stupio u kontakt s nekim Dajaninim prijateljima i članovima porodice kako bi proverio da li bi želeli da učestvuju u potencijalnom filmu. Među njima je navodno i njen mlađi brat Čarls Spenser, 9. grof Spenser.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane s porodicom:

1/10 Vidi galeriju Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Izvor blizak Hariju tvrdi da konačna odluka još nije donesena, te da se trenutno razmatra više mogućih projekata kojima bi se obeležila velika godišnjica.

Ako dokumentarac zaista dobije zeleno svetlo, mogao bi da nastane u produkciji ''Archewell Productionsa'', kompanije princa Harija i Megan Markl, koja ima višegodišnji ugovor velike za filmske i televizijske projekte.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i princa Vilijama iz detinjstva:

1/6 Vidi galeriju Princ Vilijam, princ Hari i princeza Dajana Foto: James Gray/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vest dolazi u trenutku kada je princeza Dajana ponovo u centru pažnje zbog memoara njenog brata Čarlsa Spensera. U knjizi ''SwanSong: Diana, My Sister'' prisetio se njihove zajedničke prošlosti i izneo niz ličnih detalja iz života pokojne princeze.

Hariju ovo, međutim, ne bi bio prvi put da pred kamerama govori o svojoj majci. On i princ Vilijam su 2017. godine zajedno su učestvovali u BBC-jevom dokumentarcu ''Diana, Our Mother: Her Life and Legacy'', snimljenom povodom 20. godišnjice njene smrti. S obzirom na njihov narušen odnos poslednjih godina, britanski mediji navode kako se slična zajednička saradnja dvojice braće ovaj put ne očekuje.

princ Hari Foto: Tarasov Volodymyr/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Princeza Dajana poginula je 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu, a imala je samo 36 godina. Hari je tada imao 12, a Vilijam 15 godina.

Trideseta godišnjica njene smrti obeležiće se sledeće godine, a upravo bi Harijev mogući dokumentarac mogao da bude jedan od projekata kojima će se ponovo prisetiti života i nasleđa jedne od najpoznatijih članica britanske kraljevske porodice.

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