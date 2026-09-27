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Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi decenijama je bio jedno od najprepoznatljivijih lica evropske politike, ali se njegov privatni život gotovo nikada nije odvijao daleko od očiju javnosti. Tri braka, četvoro dece, burni raskidi i ljubavne priče koje su se preplitale sa njegovim političkim usponom učinili su da Francuzi godinama sa gotovo jednakom pažnjom prate ono što se dešava u Jelisejskoj palati i ono što se događa u Sarkozijevom domu.

Nikola Sarkozi Foto: PIERRE VERDY / AFP / Profimedia

Upravo 23. septembra 1982. godine prvi put je stao pred matičara. Njegova izabranica bila je Mari-Dominik Kulioli, sa kojom je dobio dvojicu sinova, Pjera i Žana. Njena porodica bila je dobro povezana sa političkim krugovima u Neji sir Senu, gradu koji će ubrzo postati važan za Sarkozijevu karijeru.

Brak, međutim, nije potrajao. Par se razdvojio krajem osamdesetih, iako je njihov razvod zvanično okončan tek 1996. godine. U međuvremenu je u Sarkozijevom životu već postojala druga žena, a način na koji su se upoznali godinama je bio jedna od najprepričavanijih epizoda njegove biografije.

Venčao je sa drugim muškarcem, a kasnije je postala njegova supruga

Sesiliju Siganer-Albeniz upoznao je dok je bio gradonačelnik Neji sir Sena. I to ne na običnom prijemu ili političkom događaju, već na njenom venčanju.

Nikola Sarkozi, Sesilija Sarkozi Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Sesilija se 1984. udavala za poznatog televizijskog voditelja Žaka Martina, a ceremoniju u gradskoj kući vodio je upravo mladi gradonačelnik Nikola Sarkozi. Kasnije je govorio da ga je mlada privukla već tada, a porodice su nakon venčanja nastavile da se druže. Vremenom je odnos između Sarkozija i Sesilije prerastao prijateljstvo.

Sesilija je napustila Martina 1989. godine, dok se i Sarkozijev prvi brak raspadao. Ipak, trebalo je da prođe još nekoliko godina pre nego što su mogli zvanično da postanu muž i žena. Venčali su se 1996. godine, ubrzo nakon završetka Sarkozijevog razvoda, a godinu dana kasnije dobili su sina Luja.

Nikola Sarkozi Foto: MICHEL PLASSART / AFP / Profimedia

Sesilija nije bila samo supruga političara koja se pojavljivala uz njega na protokolarnim događajima. Godinama je radila uz Sarkozija i imala aktivnu ulogu u njegovom političkom okruženju, naročito dok je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova.

Njihov brak, međutim, prolazio je kroz ozbiljne krize. Razdvajali su se i mirili, a problemi su postajali sve javniji. Konačni razvod usledio je u oktobru 2007, samo nekoliko meseci nakon što je Sarkozi izabran za predsednika Francuske. Time je njihov privatni život postao tema koja se pratila daleko izvan granica zemlje.

Posle razvoda pojavila se Karla Bruni

Sarkozi nije dugo bio sam. Samo nekoliko meseci posle razvoda upoznao je Karlu Bruni, nekada jednu od najtraženijih svetskih manekenki, a tada već uspešnu pevačicu i kantautorku.

Njihova romansa razvijala se neverovatnom brzinom. Upoznali su se krajem 2007. na večeri kod zajedničkih prijatelja, a ubrzo su počeli zajedno da se pojavljuju u javnosti. Francuski mediji gotovo svakodnevno su pratili svaki njihov korak, od zajedničkih putovanja do izlazaka u Parizu.

Pogledajte u galeriji fotografije Nikole Sarkozija i Karle Bruni:

1/6 Vidi galeriju Nikola Sarkozi i Karla Bruni, njegova treća supruga Foto: NO CREDIT / Visual / Profimedia, Thibault Camus/AP, Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Veza je veoma brzo dobila ozbiljan epilog. Sarkozi i Karla Bruni venčali su se 2. februara 2008. u Jelisejskoj palati, svega nekoliko meseci nakon njegovog razvoda od Sesilije. Bila je to treća ženidba tadašnjeg francuskog predsednika.

Tri godine kasnije dobili su ćerku Đuliju. Sarkozi je tako postao otac četvoro dece - sinova Pjera i Žana iz prvog braka, Luja iz drugog i ćerke Đulije sa Karlom Bruni.

Karla ostala uz njega i tokom jednog od najtežih perioda

Njihov brak opstao je i kroz godine u kojima se Sarkozi suočavao sa nizom sudskih procesa. Jedan od najtežih trenutaka dogodio se 2025, kada je u predmetu povezanom sa pokušajima pribavljanja novca iz Libije za predsedničku kampanju 2007. osuđen na pet godina zatvora zbog zločinačkog udruživanja.

Pogleadjte u galeriji fotografije sa suđenja:

1/19 Vidi galeriju Karla Bruni i Nikola Sarkozi na sudu 25. septembra 2025. Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sud nije utvrdio da je dokazano da je Sarkozi lično sklopio dogovor sa Muamerom Gadafijem niti da je libijski novac završio u njegovoj kampanji, ali ga je proglasio krivim jer je dozvolio bliskim saradnicima da pokušaju da pribave takvo finansiranje. Sarkozi je negirao krivicu i uložio žalbu.

U zatvor La Sante u Parizu otišao je 21. oktobra 2025, ali je iza rešetaka proveo manje od tri nedelje. Apelacioni sud odlučio je 10. novembra da može da bude pušten dok traje žalbeni postupak, uz sudski nadzor, zabranu napuštanja Francuske i dodatna ograničenja. Dakle, nije reč o odluci da ostatak petogodišnje kazne služi kod kuće, već o privremenom puštanju na slobodu do odluke po žalbi.

Foto: Philippe Blet / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karla Bruni tokom tog perioda javno je bila uz supruga.Nakon izricanja presude pojavila se sa njim pred novinarima, a na društvenim mrežama objavila poruku podrške, pokazujući da je, gotovo dve decenije nakon njihovog munjevitog početka, i dalje uz Sarkozija u trenucima najveće krize.

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