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Uoči objavljivanja svojih memoara "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", Čarls Spenser se osvrnuo na brojne teorije zavere koje već decenijama prate tragediju u Parizu.

U intervjuu za magazin People, on je jasno poručio da ne veruje da je nesreća iz avgusta 1997. godine bila deo unapred osmišljenog plana.

- Nikada nisam verovao u teorije zavere. Ako je neko zaista želeo da ubije tako poznatu ličnost, ne verujem da bi to izveo na takav način - rekao je Spenser.

Kako je objasnio, sama činjenica da se Dajana te noći našla u tunelu nije bila nešto što je moglo unapred da se isplanira.

- Niko nije planirao da Dajana te noći prođe kroz taj tunel. Zbog toga verujem da je sve što se dogodilo bila tragična slučajnost. Da mislim drugačije, rekao bih to - istakao je njen brat.

princeza Dajana Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šta se dogodilo kobne noći u Parizu?

Princeza Dajana preminula je u pariskoj bolnici nakon što je zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći. U automobilu su sa njom bili njen partner Dodi Fajed i telohranitelj Trevor Ris-Džons, dok je vozilom upravljao Anri Pol.

Dajana, Fajed i Pol nisu preživeli nesreću, dok je Ris-Džons bio jedini koji je ostao živ.

Foto: Profimedia

Zvanične istrage utvrdile su da je automobil vozio velikom brzinom dok je pokušavao da izbegne paparace. Ipak, okolnosti tragedije nastavile su da izazivaju brojne rasprave i spekulacije.

Teorije koje decenijama ne prestaju

Tokom godina pojavile su se različite teorije o tome šta se zaista dogodilo. Pojedine su za Dajaninu smrt direktno ili indirektno povezivale britanske bezbednosne službe, dok su druge kao mogući motiv pominjale njen odnos sa Dodijem Fajedom.

Automobil u kom su poginuli Dajana i Dodi Foto: Profimedia

Jedna od tvrdnji bila je i da je Dajana bila trudna, ali su nalazi obdukcije takve navode odbacili.

Pažnju javnosti privukla je i priča o belom "Fijatu Uno", za koji se tvrdilo da je možda došao u kontakt sa automobilom u kojem se nalazila Dajana.

Pojedini svedoci govorili su i o bljesku svetlosti koji su navodno videli neposredno pre nego što je automobil ušao u tunel.

Međutim, britanska policijska istraga poznata kao Operacija Pedžant nije potvrdila scenario prema kojem je takav bljesak imao ulogu u nesreći.

Dodatne sumnje izazivala je i činjenica da sigurnosni pojasevi nisu bili korišćeni. Vremenom su se pojavile tvrdnje da su mogli biti namerno oštećeni, dok je Dajanina sestra ranije govorila da je princeza imala naviku da ih koristi.

Čarls Spenser sa kraljevskom porodicom na sahrani princeze Dajane Foto: Simon Walker / News Licensing / Profimedia

Spenserova poruka pred objavljivanje memoara

Čarls Spenser, međutim, kaže da ne prihvata teoriju prema kojoj je njegova sestra bila meta organizovanog atentata.

Njegovi memoari "Labudova pesma: Dajana, moja sestra" donose lični pogled na njegov odnos sa princezom i uspomene na njihov život, a knjiga bi trebalo da bude objavljena 22. septembra.

Decenijama nakon tragedije, smrt princeze Dajane i dalje izaziva interesovanje javnosti, ali njen brat sada otvoreno poručuje da nema razlog da veruje da je iza nesreće stajao planirani atentat.

(Kurir.rs/Informer)

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