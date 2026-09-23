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Nadležni okružni sud u opštini Orleans na poluostrvu Kejp Kod u američkoj saveznoj državi Masačusets optužio je 8. septembra 2026. godine 20-godišnjeg influensera Brejdena Erika Pitersa, poznatijeg pod nadimkom Clavicular, za teška krivična dela silovanja i polnog odnosa bez pristanka, te za prekršaj nabavljanja alkohola osobi mlađoj od 21 godine, objavio je The Guardian.

Zvanični sudski dokumenti potvrđuju kako su pravosudna tela zakazala čitanje optužnice za 14. oktobra.

U slučaju osuđujuće presude preti mu i kazna doživotnog zatvora za krivična dela koja su se navodno dogodila 23. maja 2025. godine. Ime navodne žrtve nije objavljeno u skladu sa zakonima Masačusetsa. Influenser se trenutno ne nalazi u pritvoru.

Prema navodima iz tužbe, Piters je žrtvi prvobitno platio 1000 dolara, izjavivši pritom kako od nje želi da napravi "žensko lice looksmaxxinga”, ali njihov odnos se ubrzo pogoršao, te je prošao kroz niz uspona i padova.

Foto: Nadja Sayej / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kada je žrtva 2025. godine boravila u Masačusetsu, Piters joj je platio vožnju Uberom do proslave u porodičnoj kući svojih roditelja. Starosno doba pristanka na polni odnos u Masačusetsu iznosi 16 godina, ali ona tvrdi da joj je Piters davao votku iako je bila mlađa od zakonskog doba za uživanje alkohola. U tužbi navodi da ju je opio do mere u kojoj nije mogla da dâ pristanak, nakon čega je stupio s njom u polni odnos.

Nakon što ju je posle toga ignorisao šest meseci, obnovili su vezu do te mere da joj je plaćao 15.000 dolara mesečno kao promoterki na društvenim mrežama. Potom su se ponovo posvađali, pa je Piters pokrenuo mrežnu kampanju s ciljem njenog diskreditovanja.

Tinejdžerka je takođe navela da joj je Piters u dva navrata protiv njene volje ubrizgao Aqualyx pomešan s metamfetaminom. Reč je o mešavini za otapanje masti oko obraza i vilice koji nema odobrenje Američke agencije za hranu i lekove.

Pitersov predstavnik za medije Mičel Džekson izjavio je za NBC News i druge medije kako istraživački portal The Bulwark, koji je prvi objavio vest o optužnici, preuveličava status slučaja radi povećanja čitanosti, te dodao kako influenseru sudski poziv još nije fizički uručen.

Redakcija portala The Bulwark odgovorila je za magazin People kako im influenserov predstavnik nije dojavio nikakve činjenične greške u priči, te poručila da svi zainteresovani mogu uvidom u sudske dokumente sami da provere činjenice.

Tužba iz Floride

Nije jasno da li su pomenute optužbe povezane s građanskom tužbom koju je jedna tinejdžerka u aprilu na Floridi podnela protiv Pitersa.

Ona tvrdi da ju je on tokom proslave 2025. godine u kući svojih roditelja na Kejp Kodu opijao alkoholom, a potom stupio s njom u polni odnos dok je bila bez svesti, pri čemu je u vreme spornog događaja imala 16 godina.

Brojni mediji su u međuvremenu istakli kako se vremenski sled događaja podudara s građanskom tužbom koju je pred sudom u Majamiju protiv influensera podnela 18-godišnja autorka sadržaja Aleksandra Vasilevna Mendoza, objavio je Variety.

Mendoza ga tereti za fizičke napade, prevaru i seksualno nedolično ponašanje u nizu događaja iz 2025. godine.

Kako izveštava CBS News, Mendoza tvrdi da joj je Piters još dok je bila maloletna bez njenog pristanka u lice ubrizgao Aqualyx, supstancu za otapanje masti koja nema odobrenje Američke agencije za hranu i lekove, te da je s njom imao polne odnose dok je bila pod uticajem alkohola i na njih nije mogla da pristane.

Piters je odbacio sve optužbe, te je u julu podnio zahtev za odbacivanje nekoliko tačaka tužbe, uključujući i onu za seksualno nedolično ponašanje, uz obrazloženje da ta tvrdnja nije bila navedena u prvoj verziji njene tužbe.

Stiven Kramer, advokat koji zastupa Pitersa u građanskom slučaju na Floridi, izjavio je u zvaničnoj poruci kako njegov klijent odbacuje sve tvrdnje i osporava opis događaja. Dodao je kako će se Piters odlučno braniti putem odgovarajućih pravnih kanala, te da se više neće oglašavati o slučaju.

Sam Piters, kog na mrežama prati više od milion ljudi, nije direktno odgovorio na krivičnu optužnicu.

Na društvenoj mreži X objavio je tajanstvenu poruku u kojoj je tinejdžerku koja ga je tužila na Floridi optužio da podnošenjem tužbe na sve načine pokušava da privuče njegovu pažnju, nazvavši je sitničavom.

Uz objavu je priložio fotografiju pisma koje je navodno napisala sama tinejdžerka, a u kom mu poručuje kako ima njenu potpunu odanost.

Looksmaxxing

Piters se proslavio kao zagovornik trenda zvanog "looksmaxxing”, koji analitičari opisuju kao toksičnu težnju mladića da izmene i poboljšaju izgled lica i tela. Mladići u sklopu tog trenda posežu za ekstremnim merama poput lomljenja kostiju lica radi izražajnije vilice, estetskih i hirurških zahvata u usnoj duplji, te povećanja usana.

Looksmaxxing podstiče iz mizogine mrežne zajednice "incela” (akronim engleskih reči involuntary celibate, odnosno "nevoljno u celibatu"), te uživa milionske sledbenike. Stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju kako taj trend pogoršava probleme sa samopoštovanjem, depresijom i anksioznošću kod tinejdžera, šaljući poruku da je ljubavni uspeh direktno povezan s telesnom savršenošću.

Piters je stekao slavu upravo zahvalujući svojim looksmaxxing postupcima. Te metode često prikazuje u svojim objavama na društvenim mrežama, uključujući TikTok i platformu za prenose uživo Kick.

Raniji pravni problemi

Optužnica za silovanje u Masačusetsu samo je najnoviji u nizu nedavnih pravnih problema za Pitersa, za kog je New York Times u februaru objavio da od svojih prenosa uživo zarađuje više od 100.000 dolara mesečno.

Niz sukoba sa zakonom započeo je u leto 2024. godine hapšenjem nakon tuče u baru, kada se suočio s optužbama za fizički napad koje su kasnije odbačene. U februaru ove godine uhapšen je u Arizoni pod sumnjom na posedovanje opasnih droga, ali tužitelji su odustali od krivičnog gonjenja.

U martu je policija u gradu Kisimiju na Floridi uhapsila Pitersa i njegovu 24-godišnju devojku Vajolet Meri Lenc pod optužbom za fizički napad na 19-godišnju ženu u iznajmljenoj kući, ali i te optužbe su kasnije odbačene. Mesec dana kasnije, u aprilu, policija na Floridi optužila ga je za nezakonito pucanje iz vatrenog oružja jer je tokom prenosa uživo pucao u već uginulog aligatora. Nakon dogovora s tužilaštvom i priznanja krivice, osuđen je na šest meseci uslovne kazne i 20 sati dobrotvornog rada.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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