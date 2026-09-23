Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću

Slušaj vest

Smrt Preslija Gerbera u 27. godini otvorila je jedno od najmračnijih poglavlja porodice Sindi Kraford i Randea Gerbera. Sin čuvenog supermodela preminuo je u rehabilitacionoj ustanovi u Santa Moniki, samo dan nakon što je ponovo odlučio da potraži stručnu pomoć, a dok se čekaju konačni rezultati obdukcije i toksikoloških analiza, javnost se vraća njegovoj dugogodišnjoj borbi sa zavisnošću i problemima koji su počeli još u veoma mladim godinama.

Pogledajte u galeriji fotografije Preslija Gerbera:

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Policija njegovu smrt istražuje kao moguću posledicu predoziranja, dok je u komunikaciji hitnih službi pomenut i srčani zastoj. Zvaničan uzrok smrti, međutim, još nije saopšten i biće poznat tek nakon dodatnih analiza. Presli je godinama otvoreno pričao o zavisnosti, depresiji i napadima panike, a njegova sestra Kaja Gerber svega nekoliko nedelja pre tragedije priznala je da je bratova višegodišnja borba ostavila posledice na celu porodicu.

Prvi veliki skandal dogodio se kada je imao samo 19 godina

Preslijevi problemi dospeli su u javnost krajem 2018. godine, kada je sa 19 godina uhapšen zbog sumnje da je vozio pod dejstvom alkohola. Kasnije je prihvatio odgovornost za prekršaj, nakon čega su mu određeni uslovna kazna, društveno koristan rad i obavezni program namenjen vozačima uhvaćenim pod dejstvom alkohola.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Hapšenje je, prema tadašnjim navodima, izazvalo ozbiljnu svađu u porodičnom domu. Rande Gerber bio je besan zbog ponašanja svog sina, ali Presli navodno nije prihvatio da sva odgovornost bude svaljena samo na njega. Roditeljima je uzvratio tvrdnjom da je i sam odrastao gledajući njihov odnos prema alkoholu.

- Ti i mama stalno pijete i mešate žestoka pića u kuhinji. Šta ste uopšte očekivali? - navodno je poručio ocu.

Ta rečenica godinama kasnije dobija mnogo težu težinu, jer pokazuje da je Presli još kao veoma mlad svoje probleme pokušavao da objasni i atmosferom u kojoj je odrastao. To, naravno, ne znači da su njegovi roditelji odgovorni za kasniju zavisnost, ali otkriva da su odnosi u porodici bili složeniji od slike savršenog doma koju je javnost dugo gledala.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: Koi Sojer/Snap'N U Photos / imago stock&people / Profimedia

Istovremeno, ljudi bliski porodici danas tvrde da su Sindi i Rande tokom godina bili veoma uključeni u sinovljevo lečenje i da su pokušavali da mu pomognu da se izbori sa problemima.

Odrastao u svetu u kojem se uspeh podrazumevao

Presli je od rođenja živeo pod ogromnom pažnjom javnosti. Kao sin Sindi Kraford, jedne od najvećih modnih zvezda svih vremena, i uspešnog biznismena Randea Gerbera, odrastao je u okruženju u kojem su slava, bogatstvo i poznata imena bili svakodnevica.

Veoma rano i sam je zakoračio u svet mode. Kao tinejdžer potpisao je ugovor sa agencijom IMG Models, a potom radio za velike modne kuće i pojavljivao se na prestižnim revijama. Međutim, njegov profesionalni put nije bio ni približno stabilan kao karijera mlađe sestre Kaje.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

Kaja Gerber vrlo brzo je izrasla u jedno od najtraženijih manekenskih lica svoje generacije, a zatim počela da gradi i glumačku karijeru. U javnosti su se godinama pojavljivali navodi da je Presliju teško padalo to što se njegov život i uspeh neprestano porede sa sestrom, ali nije moguće sa sigurnošću tvrditi da je upravo taj odnos bio uzrok njegovih problema.

Ono što jeste poznato jeste da se njegova borba sa drogom i psihičkim problemima protegla kroz gotovo čitavu mladost.

Kaja priznala da je zbog brata pokušavala da bude „lako dete“

Koliko je Preslijevo stanje uticalo na čitavu porodicu, možda je najotvorenije opisala upravo njegova sestra.

Kaja Gerber je u intervjuu za Vog u avgustu 2026. prvi put detaljnije govorila o bratovoj desetogodišnjoj borbi sa zavisnošću. Rekla je da takav problem u jednoj porodici na kraju utiče na svakog njenog člana i priznala da je zbog Preslija još kao dete razvila potrebu da roditeljima ne stvara dodatne probleme.

Pogledajte u galeriji fotografije Kaje Gerber u filmu The Shards:

1/5 Vidi galeriju Kaja Gerber u filmu The Shards Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Objasnila je da je sebe počela da vidi kao „lako dete“ i da zbog toga nije želela da traži pomoć kada je njoj bila potrebna, jer joj je delovalo da bi bilo previše da oba deteta istovremeno zahtevaju pažnju roditelja.

Kaja je istovremeno rekla da je ponosna na brata zato što je poslednjih godina prestao da krije ono kroz šta prolazi. Njihovi roditelji su, prema njenim rečima, tokom većeg dela njihovog odrastanja bili izrazito privatni, dok je Presli odlučio da o svojoj borbi govori javno i bez ulepšavanja.

„Ako pomognem makar jednoj osobi, dovoljno je“

Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Presli je posebno od 2023. godine počeo otvoreno da priča o depresiji i problemima sa mentalnim zdravljem. Govorio je da želi da sopstvene greške i iskustva pretvori u nešto što bi moglo da bude korisno ljudima koji prolaze kroz isti pakao.

- Ako pomognem jednoj osobi ili stotinu njih da izađu iz mesta u kojem sam se ja nekada nalazio, to mi je dovoljno - rekao je svojevremeno govoreći o sopstvenoj borbi.

Foto: Hyperstar / Alamy / Profimedia

Kasnije je otkrio da je tokom godina promenio veliki broj psihijatara i da je koristio različite lekove zbog anksioznosti, napada panike i problema sa zavisnošću. Pokrenuo je i serijal „Mental Health Mondays“, u kojem je želeo da bez srama govori o mentalnom zdravlju, trezvenosti i pokušajima da ponovo uspostavi kontrolu nad svojim životom.

U pojedinim trenucima činilo se da uspeva. Govorio je o periodima trezvenosti, pokušavao različite oblike terapije i otvoreno priznavao koliko mu je teško da pronađe metod lečenja koji će mu zaista pomoći.

Na rehabilitaciju otišao dan pre smrti

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Njegova poslednja odluka pokazuje da ni pred kraj nije potpuno odustao od borbe. Presli se svega dan pre smrti prijavio u rehabilitacioni centar u Santa Moniki, jer je, prema navodima ljudi iz njegovog okruženja, bio svestan da mu je ponovo potrebna stručna pomoć.

Izvori su tvrdili da poslednjih dana nije delovao kao onaj stari i da se ponovo nalazio u lošem stanju. Kada je stigao u ustanovu, navodno nije delovao potpuno trezveno, a već narednog jutra pozvane su hitne službe.

Lekari nisu uspeli da ga spasu.

Foto: Niklas Halle'n/EPA

Presli je preminuo sa samo 27 godina, a konačan odgovor na pitanje šta je dovelo do smrti porodica će dobiti tek kada budu završena dodatna testiranja. Do tada, njegova životna priča ostaje mnogo više od slike privilegovanog sina slavnih roditelja.

Video: Sindi Kraford