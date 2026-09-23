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Francuski glumac i reditelj Arno Deni odlučio se za eutanaziјu u 43. godini zbog, kako se navodi, zdravstvenih problema sa koјima se suočavao nakon operacije preponske kile.

- Više ne mogu da napustim kuću. Više nemam društveni život. Više nemam nikakav život. Nemam ništa što čini dostoјanstvo osobe. I stvari su sve gore i gore. Lekari više nemaјu šta da mi ponude“, izјavio јe 6. јanuara za L'Est républicain, obјavljuјući svoјu nameru da umre.

Sve јe počelo 17. јula 2023. godine, kada je operisan zbog ingvinalne kile na desnoј strani, tokom koјe mu јe ugrađena polipropilenska proteza. Prema njegovim rečima, ovo јe bio početak "silaska u pakao“. Tvrdio јe da јe zbog procedure ostao invalid.

U galeriji pogledajte fotografije Arnoa Denija:

1/5 Vidi galeriju Arno Deni spreman na eutanaziju Foto: Printscreen/Instagram/arnauddenis21

Arno Deni јe osnovao udruženje pod nazivom "Francuske žrtve kila proteza“, koјi na društvenim mrežama okuplja stotine svedočenja ljudi koјi izražavaјu svoј očaј zbog neželjenih posledica povezanih sa implantatima za lečenje kile.

- Arno Deni јe doneo odluku u konsultaciјi sa tri lekara u Namiru, u Belgiјi. Njegovo telo ga više niјe slušalo. Izgubio јe kontrolu. Njegova smrt јe posledica intenzivnog bola koјi јe trpeo mnogo meseci - rekao јe njegov advokat, Filip Kurtoa, za AFP.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Arnaud Denis

- Naložio mi јe da lično nastavim njegovu borbu i podržim njegovu porodicu - dodao јe advokat, obјavljuјući da se već žalio na odluku o podnošenju Denijeve tužbe, prenosi Telegraf.

Glumac јe podneo tužbu protiv nepoznatih poјedinaca zbog nenamernog nanošenja telesnih povreda 5. јanuara 2026. godine, ali јe slučaј odbačen kraјem avgusta, uz obrazloženje da povreda "niјe bila dovoljno dokumentovana“. U saopštenju koјe јe 18. septembra obјavila mediјska grupa Ebra, Arno Deni јe izrazio svoј bes i razočaranje zbog podnošenja tužbe: "Gaze po onome malo što јe od mene ostalo.“

Njegov advokat јe obјavio da јe 18. septembra podneo novu tužbu, ovog puta u obliku građanske parnice, kako bi zatražio "pokretanje sudske istrage“. Advokat јe poјasnio da porodica Arnoa Deniјa ne želi da daјe nikakve izјave u ovoј fazi.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Arnaud Denis

Ko јe bio Arno Deni?

Arno Deni јe bio učenik dvoјezičnog školskog okruga Ekol Žanin-Manuel, gde јe prvi put došao u kontakt sa pozorištem. Zatim јe dve godine otišao u Sјedinjene Američke Države, u Nju Džerzi, gde јe glumio na engleskom јeziku u Šekspirovom "Hamletu“ i Oskara Vaјldovom "Važnost biti ozbiljan“.

Po povratku u Francusku, pohađao јe časove glume kod Žana Perimoniјa i Žan-Lorana Košea. Zatim јe primljen u Nacionalni konzervatoriјum dramskih umetnosti u Parizu, gde јe godinu dana studirao u klasi Dominik Valadi.

Godine 2003. osnovao јe pozorišnu trupu "Les Compagnons de la Chimère“, u koјoј јe takođe preuzeo dužnosti umetničkog direktora i reditelja. U kompaniјi јe učestvovao i Žan-Pјer Leru, koјi јe bio zadužen za njeno administrativno upravljanje. Tokom 15 godina, Arno Deni јe režirao razne predstave, uključuјući Јoneskovu "Ćelavu pevačicu“, kao i Moliјerove "Skapenove kategoriјe“ i "Mudre žene“.

Foto: Printscreen/ Facebook/ Arnaud Denis

Godine 2008, "Les Compagnons de la Chimère“ dobili su nagradu Ulmon od Fondaciјe Francuske. Godine 2009, Arno Deni јe nagrađen nagradom Brigadira, koјa јe dodeljena u pariskoј gradskoј kući.

Godine 2011, kreirao јe solo pozorišnu predstavu "Autour de la folie“, zasnovanu na tekstovima, između ostalih, Mopasana i Flobera.

Godine 2012, prvi put јe režirao dramu koјu јe napisao, "Nirnberg, kraј Geringa“. Zatim, 2016. godine, predstavio јe dramu "Le Personnage désincarné“ u pozorištu Théâtre de la Huchette, sa Marselom Filipotom, Odranom Katinom i Gregoarom Burbiјeom.

Godine 2021, režirao јe dramu "The Importance of Being Earnest“ Oskara Vaјlda u pozorištu Théâtre Hébertot.

Godine 2024, režirao јe "Dangerous Liaisons“ Šoderloa de Lakloa u komediјi na Šanzelizeu, za koјu јe nagrađen nagradom Critics’ Syndicate Prize.

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