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Glumica, producentkinja i pevačicaRita Vilson privukla je ogromnu pažnju novom objavom na Instagramu, na kojoj je pokazala do sada gotovo nepoznatu stranu svog izgleda. Na fotografiji snimljenoj otpozadi, preko velikog dela njenih leđa vidi se raskošno urađen motiv krsta, a upravo je taj detalj odmah postao glavna tema među pratiocima.

Foto: instagram/ritawilson

Fotografije je objavila u okviru promocije nove pesme „Stranger With Age“, a svojim pratiocima poručila je da uživa u promenama koje dolaze sa godinama. Nije poznato da li je veliki krst trajna ili privremena tetovaža, ali fotografija nije prošla nezapaženo. Među poznatima koji su reagovali na objavu bile su i Džesika Simpson, Ris Viderspun, Džulijan Mur i druge zvezde.

Motiv krsta posebno je zanimljiv kada se zna koliko je pravoslavna vera važan deo života Rite Vilson. Ona je odrasla u grčkoj pravoslavnoj tradiciji, a vera se kroz njenu porodičnu istoriju provlači već generacijama.

Njen otac promenio veru i ime

Rita Vilson rođena je 1956. godine u Los Anđelesu kao Margarita Ibrahimof. Njena majka Dorotea Cigku bila je Grkinja koja je odrasla u Albaniji, dok je njen otac Hasan Halilov Ibrahimov poticao iz bugarske muslimanske porodice i rođen je na području današnje Grčke.

Foto: instagram/ritawilson

Nakon dolaska u Sjedinjene Američke Države i braka sa Doroteom, Ritin otac prešao je iz islama u pravoslavno hrišćanstvo. Promenio je i ime, pa je Hasan Ibrahimov postao Alan Vilson. Rita je potom odrastala u grčkoj pravoslavnoj veri, kojoj je ostala privržena i kao odrasla žena.

Zanimljivo je da se nekoliko decenija kasnije gotovo slična priča dogodila i u njenom braku.

Tom Henks primio pravoslavlje pre venčanja sa Ritom

Rita Vilson i Tom Henks upoznali su se početkom osamdesetih, a ponovo su se zbližili tokom snimanja filma „Volunteers“. Venčali su se 1988. godine, a pre braka Henks je prihvatio grčku pravoslavnu veru svoje buduće supruge.

Za Henksa to nije bila prva religijska tradicija sa kojom se susreo. Tokom odrastanja bio je izložen različitim hrišćanskim denominacijama, ali je pravoslavlje kasnije postalo vera njegove porodice sa Ritom.

Pogledajte u galeriji njihove porodične fotografije:

1/6 Vidi galeriju Glumica Rita Vilson udata je za holivudskog zavodnika Toma Henksa, u braku su skoro 40 godina, imaju dvojicu sinova Četa Henksa i Trumana Henksa Foto: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Slavni glumac je tokom godina govorio da redovno odlazi u crkvu i da mu vera predstavlja prostor u kojem razmišlja o velikim pitanjima života, ljudskoj prirodi i smislu događaja koje čovek ne može uvek da objasni.

Rita i Tom dobili su dvojicu sinova, Četa i Trumana, dok Henks iz prvog braka sa Samantom Luis ima sina Kolina i ćerku Elizabet. Njihova zajednička deca odrastala su uz grčku pravoslavnu tradiciju koju Rita nosi iz svoje porodice.

Vera je ostala važan deo njihovog života

Rita nikada nije skrivala povezanost sa grčkim poreklom i pravoslavljem. Tokom godina javno je obeležavala velike pravoslavne praznike, a njena veza sa Grčkom daleko prevazilazi obična letovanja poznatih na Mediteranu.

Porodica godinama provodi deo vremena u Grčkoj, gde Rita i Tom imaju kuću na Antiparosu. Njihova povezanost sa zemljom postala je i formalna 2020. godine, kada su dobili grčko državljanstvo.

Rita je svojevremeno govorila da se oseća Grkinjom „u duši i duhu“, objašnjavajući koliko su priče njene majke, porodično poreklo i pravoslavna tradicija oblikovali njen identitet.

Foto: Printscreen

Ta povezanost vidljiva je i kroz njen profesionalni rad. Upravo je Rita bila jedna od ključnih osoba zahvaljujući kojima je priča „Moja velika mrsna pravoslavna svadba“ stigla do filma. Nakon što je gledala monodramu Nije Vardalos, zainteresovala je Toma Henksa za projekat, a njihova producentska kuća kasnije je stala iza filma koji je postao svetski hit.

I njen sin ima veliki krst na leđima

Novi detalj koji je dodatno privukao pažnju jeste činjenica da Rita nije jedina u porodici sa ovakvim motivom. Njen sin Čet Henks, poznat po brojnim tetovažama, takođe na leđima ima veliki krst, zbog čega su pojedini američki mediji odmah primetili sličnost između majke i sina.

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