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Iskra Brajović je jedna od onih umetnica čija se kreativnost ne završava na glumačkoj sceni.

Ćerka legendarnog Voje Brajovića pored glume neguje ljubav prema poeziji, ali je posebno privlači uređenje prostora. Pogled na njen stan na Vračaru otkriva da joj za stvaranje prijatnog doma nisu potrebni ni luksuz ni skupi komadi.

Glumica je svojevremeno priznala da je čak 21 godinu bila podstanar, zbog čega joj je danas posebno drago što može da uređuje prostor prema sopstvenom ukusu.

Iako sebe opisuje kao nekoga ko se "ne loži na luksuz", enterijer joj je očigledno mnogo više od običnog hobija.

Njena ljubav prema dekoraciji dobila je i svoj Instagram kutak. Iskra je pokrenula profil @iskraaesthetic, na kojem objavljuje detalje iz svog doma, ali i ideje za uređenje koje ne zahtevaju velika finansijska ulaganja.

Bela osnova, biljke i detalji sa karakterom

Na prvi pogled, stan odiše jednostavnošću, ali pažnju brzo privlači mnoštvo sitnica koje prostoru daju lični pečat. U dnevnoj sobi dominira bela boja, dok zid iza televizora krasi dekorativna cigla.

Prostor dodatno oplemenjuju lampe različitih oblika, sobne biljke, slike i uramljeni osušeni listovi. Umesto klasičnog luksuznog enterijera, Iskra je izabrala kombinaciju detalja koji deluju kao da svaki ima svoju malu priču.

Jedan od upečatljivijih predmeta jeste retro gramofon. Kako je glumica objasnila svojim pratiocima, on je zapravo pripadao njenoj majci, koja ga je dobila kao poklon za, kako je Iskra duhovito navela, "na primer, dvadeseti rođendan".

Tu je i Frida, crno-bela mačka, koja se na fotografijama udobno smestila na šareni tepih i tako postala gotovo ravnopravni deo kućnog dekora.

Neobičan detalj u radnom kutku

Iskrin radni prostor takođe se izdvaja od ostatka stana. Pored računara i dekoracija na zidovima, glavnu pažnju privlači bela stolica neobičnog, gotovo futurističkog dizajna.

Upravo takvi komadi pokazuju da glumica ne pokušava da napravi prostor koji izgleda kao iz kataloga, već bira predmete koji joj se dopadaju i koji se uklapaju u njen lični senzibilitet.

Ines ima svoj mali svet

Poseban kutak u domu pripada Iskrinoj ćerki Ines. Iskra je ranije pokazala deo prostora namenjen devojčici, a svojim pratiocima otkrila je i jedan simpatičan detalj iz njenog detinjstva.

Ines ima kolekciju matrjoški – tradicionalnih ruskih lutkica koje se kod nas često nazivaju babuškama. Ovaj detalj dodatno se uklapa u atmosferu doma u kojem su uspomene, umetnost i neobični predmeti očigledno važniji od trendova.

Terasa kao mali beg od grada

Poseban šarm ima terasa, sa koje se pruža pogled na okolno zelenilo i krošnje drveća. I ona je uređena jednostavno, uz policu i nekoliko detalja koji prostoru daju toplinu.

Na fotografijama je svoje mesto pronašla i Frida, pa nije teško zaključiti da je terasa još jedan od njenih omiljenih kutaka.

Dom Iskre Brajović zato ne ostavlja utisak prostora u kojem je cilj pokazati koliko je nešto skupo. Njegova posebnost je upravo u suprotnom – u spoju jednostavne osnove, biljaka, retro predmeta, umetničkih detalja i porodičnih uspomena.

Možda upravo zbog toga njen stan deluje toliko prijatno: svaki detalj izgleda kao da je tu zato što nešto znači, a ne samo zato što lepo izgleda.

VIDEO: Govor Iskre Brajović