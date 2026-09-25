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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Humašah obećava bratu da će biti uz njega Foto: Promo

Sadržaj 71. epizode

Sultanija Safije konačno pronalazi svog sina Iskendera, ali njihov susret dolazi u trenutku kada su oboje suočeni sa ozbiljnim opasnostima. Dok ona pokušava da mu pronađe sigurno mesto, Iskender donosi odluku koja će promeniti njegov život. Posle svega što mu se dogodilo, odlučuje da uzme ono što smatra da mu pripada.

Nakon što je uz pomoć Dženet-kalfe lažno optužila Kosem za prestup, Halime pokušava da učvrsti svoju vlast i ukloni sve one koji su odani Kosem. Međutim, njen potez izaziva otpor među državnicima i vojskom. Dok nova majka sultanija šalje u staru palatu ljude koji su odani Kosem, veliki vezir Halil-paša dobija naređenje da mora da ide u pohod.

Narod je video da je sultan Mustafa mentalno nestabilan Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Prošlo je tri meseca otkako je sultan Mustafa došao na presto. Situacija u prestonici se komplikuje kada Kosem naređuje Hadži-agi da proširi glasine da je sultan mentalno nestabilan. U međuvremenu, Dženet povlači potez zbog kojeg se situacija menja iz korena, a Kosem postavlja klopku sultaniji Dilrubi. Njih dve ulaze u otvoreni sukob, a Kosem joj daje ponudu da sačuva sopstveni život, koristeći Davut-pašu protiv nje.

Dok se bliži dan isplate plata, u prestonici se priprema veliki preokret. Kosem veruje da će tada Osman stupiti na presto, dok se oko Iskendera kuje plan koji bi ga mogao dovesti do sultanovog trona. U senci tih događaja, Halime pravi neočekivan savez i odlazi kod Safije sa jasnim ciljem - želi da se zauvek reši Kosem.

Humašah i Safije žele da Iskendera dovedu na presto Foto: Promo

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