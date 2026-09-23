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Vest da je Lejdi Gaga postala majka iznenadila je svetsku javnost, a danima se vode polemike na mrežama da li je pevačica ta koja se porodila ili je bebu dobila pomoću surogat majke, a čak se spominjalo i usvajanje.

Kako se neko vreme nije mogla videti u javnosti, i kako je na sceni nosila veće kostime, jasno je zašto su mnogi sumnjali da je bila trudna.

1/5 Vidi galeriju Lejdi Gaga Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia

Međutim, sada su konačno otkriveni detalji - Lejdi Gaga postala je mama uz pomoć surogatstva, a beba se rodila u junu ove godine.

Takođe je otkriven i pol i ime - Polanski i Gaga roditelji su devojčice kojoj su dali ime Rouz Bin.

Sada je neko od pevačicinih fanova na društvenoj mreži Iks objavio mali podsetnik za sve one koji su je osudili zbog njene odluke da dobije dete pomoću surogat majke.

"Za sve koji ružno pišu o Lejdi Gagi i njenoj bebi, evo par činjenica. Gaga je bila s*lovana sa 19 godina i ostala je trudna, nakon toga je morala da ide na abortus. Takođe je 2013 godine slomila kuk na turneji. Nakon svega toga ustanovljena joj je i fibromijalgija", glasila je objava korisnice ispod koje su se nizali komentari:

"Njeno legalno pravo je da želi dete i DNK muškarca kog voli. Surogat majčinstvo nije iznajmlivanje utrobe, već njena slobodna volja. Te žene ne smeju biti socijalni slučajevi po zakonu. Umesto da osuđujete, budite srećni", "Sećam se da je 2020. izjavila da jedva čeka da postane majka i doživi 'čudo rasta novog života u njoj'", "Ne znam zašto je ta tema tabu i vau kao da je surogat stran pojam javnim ličnostima, većina bi to radila da mogu platiti, ne samo javne ličnosti. Ženama je drag procest trudnoće i sve posle toga. Gaga ima razlog za surogat, velika većina neće biti trudne što je skroz okej", bili su samo neki od komentara.

VIDEO: Lejdi Gaga