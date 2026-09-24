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Anđelina Džoli je pre deset godina predala zahtev za razvod od Breda Pita. Nekad su bili najslavniji par u svetu Holivuda, a danas su u potpuno različitim životnim fazama. Posledice burnog razlaza "Brangeline" porodica oseća i danas, a nizbrdo je sve krenulo 14. septembra 2016. nakon privatnog leta kada su Džoli i Pit putovali sa svoje šestoro dece.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli:

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Do tog trenutka je njihova veza u javnosti ostavljala sasvim drugačiji utisak. Anđelina i Bred zajedno su putovali svetom, snimali filmove i u intervjuima otvoreno govorili o međusobnom poštovanju. Nakon njihovog venčanja 2014. Džoli je brak opisivala kao zajedničku odluku cele porodice da potvrdi život koji su već izgradili, dok je Pit godinu kasnije, tokom promocije filma "By the Sea" hvalio svoju suprugu.

- Odlučna je, neverovatno intuitivna i britka poput noža, a moram da priznam i vrlo seksi dok radi svoj posao. Poverio bih joj sopstveni život - govorio je Pit tada za People.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Zbog toga je njihov nagli razlaz izazvao ogromno interesovanje javnosti. Nakon vesti o razvodu pojavili su se navodi o incidentu u privatnom avionu i Pitovom ponašanju prema jednom od dece. FBI je sproveo istragu, kao i nadležna služba za zaštitu dece u Los Anđelesu, a istrage nisu rezultirale utvrđivanjem zlostavljanja niti podizanjem optužnice protiv glumca.

Ljudi bliski bivšem paru danas tvrde kako je slika skladne porodice koju je javnost godinama gledala bila znatno jednostavnija od stvarnosti. Iz Pitovog okruženja navode da su problemi postojali godinama pre razvoda, dok izvori bliski Džoli ističu da je glumica dugo izbegavala da javno govori o pojedinostima raspada braka kako ne bi javno napadala oca svoje dece.

Anđelina Džoli na aerodromu JFK u elegantnoj krem kombinaciji Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

- Dostojanstveno je ćutala čak i dok su je napadali iznoseći neistinite informacije - komentarisao je jedan Anđelinin prijatelj američkim medijima.

Pit je nakon rastanka otvoreno govorio o problemima s alkoholom. U intervjuu za GQ Style 2017. rekao je da je prestao da pije nakon što je shvatio da više ne želi tako da živi.

Bred Pit neprepoznatljiv na snimanju filma Jahači Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Jednostavno sam doterao stvari do krajnjih granica. Morao sam se na neko vreme da se odmaknem od svega. Iskreno, mogao sam da nadmašim Rusa u ispijanju njegove sopstvene votke. Bio sam pravi profesionalac. Bio sam đavolski dobar u tome - rekao je Pit 2017. godine u intervjuu za GQ. Ipak, prekid veze nije označio kraj sukoba bivših supružnika. Usledila je dugotrajna pravna borba oko starateljstva, a potom i spor oko francuskog vinskog imanja Château Miraval.

U međuvremenu su sva njihova deca odrasla. Medoks, Paks, Zahara, Šajlo i blizanci Vivijen i Noks danas su punoletni, a poslednjih godina nekoliko dece prestalo je da koristiti dvostruko prezime Džoli Pit ili je preduzelo pravne korake kako bi nosilo samo prezime Džoli.

Anđelina Džoli i Bred Pit se sude oko imanja Šato Miraval Foto: Cubankite / Shutterstock.com, Andrea Raffin / Shutterstock.com, Profimedia

Odnos dece s Pitom i dalje je osetljiva tema. Izvor blizak glumcu tvrdi da između njega i dece trenutno postoji vrlo malo komunikacije, te situaciju opisuje kao tragičnu. Njegov krug udaljavanje dece povezuje s navodnim uticajem njihove majke.

- Ovo je posledica dugogodišnjeg nastojanja da se deca otuđe od jednog roditelja. To je neverovatno tužna stvarnost, ali nije iznenađujuća nakon godina tokom kojih je jedan roditelj koristio decu kao oružje protiv drugog, ne mareći za posledice - komentarisao je izvor za People.

Medoks Džoli Pit, Paks Džoli Pit, Zahara Džoli Pit i Anđelina Džoli Foto: RW/MPI / Capital pictures / Profimedia

S druge strane, ljudi bliski Džoli odbacuju takvu interpretaciju i tvrde da javnost ne zna celu priču. Za Džoli je protekla decenija, prema ljudima iz njenog okruženja, bilo izuzetno teško. Poslednjih godina sve otvorenije govori o osećaju da ponovo pronalazi snagu. Govoreći o filmu "Couture", rekla je kako joj se "borbeni duh" napokon vraća.

- Na neko sam ga vreme izgubila. Život me pomalo slomio, ali sada mi se taj borbeni duh vraća, ponajviše zahvaljujući mojoj deci, koja su sada starija i podstiču me da ga ponovo pronađem - rekla je Džoli za Variety.

Zahara Džoli, Anđelina Džoli Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Istovremeno se priprema za veliku životnu promenu. Nakon godina provedenih u Los Anđelesu stavila je na prodaju svoje kalifornijsko imanje, nekadašnji dom legendarnog reditelja Sesila B. Demila. Vreme želi više da posveti putovanjima, međunarodnom humanitarnom radu i aktivnostima povezanim s Kambodžom, gde je godinama uključena u projekte zaštite životne sredine i razvoja lokalnih zajednica.

Džoli je takođe govorila o želji za većom povezanošću s ljudima i povratkom aktivnijem životu van Holivuda. Nakon što su i njena najmlađa deca postala punoletna, kaže da je ponosna na činjenicu što su izrasli u samostalne osobe. Svoju roditeljsku filozofiju opisuje jednostavno: roditelj treba da pruži podršku, ali da istovremeno pazi da detetu ne stoji na putu dok ono gradi svoj život.

Bred Pit je odrastao sa bratom Dagom Pitom i sestrom Džuli Nil Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Njena filmska karijera je poslednjih deset godina bila selektivnija nego pre. Pojavila se u velikim projektima poput "Maleficent: Mistress of Evil" i Marvelovih "Eternalsa", a ulogom operske dive Marije Kalas u biografskom filmu "Marija" ponovo je privukla veliku pažnju. Nastavila je da raditi iza kamere i sve više se okreće projektima koji joj omogućuju spajanje glume, režije i međunarodnog angažmana.

Bred Pit takođe je nastavio uspešnu holivudsku karijeru. Osvojio je Oskara za sporednu ulogu u filmu "Once Upon a Time in Hollywood", a potom glumio u nizu velikih projekata, među kojima su "Ad Astra", "Bullet Train" i "F1". Profesionalno nastavlja da sarađuje s istaknutim rediteljima i razvija nove filmske projekte.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita s novom devojkom, Ines de Ramon:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Promenio se i njegov privatni život. Poslednjih nekoliko godina u vezi je s dizajnerkom nakita Ines de Ramon, a ljudi iz njegovog okruženja tvrde da mu je taj odnos doneo stabilnost i emocionalnu podršku. Pit je u novijim intervjuima govorio i o teškim periodima kroz koja je prolazio zbog porodičnih okolnosti i o svom odnosu prema alkoholu.

Iako je njihov razvod formalno okončan u decembru 2024, Džoli i Pit još nisu zatvorili sva zajednička poglavlja. Jedno od najvažnijih otvorenih pitanja ostaje Château Miraval, francusko imanje i vinarija koje su nekad zajedno posedovali.

Nakon što je Džoli 2021. prodala svoj vlasnički udeo kompaniji povezanoj sa Stoli Groupom, Pit je pokrenuo tužbu tvrdeći da je prodajom prekršen njihov raniji dogovor prema kojem nijedna strana nije trebala da proda svoj deo bez pristanka druge. Džoli je odgovorila protivtužbom i osporila njegov prikaz događaja. Pravni spor nastavio se oko poslovne dokumentacije, privatnih poruka, iskaza i drugih dokaza.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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