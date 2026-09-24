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Legendarna glumica Sofija Loren proslavila je prekjuče 92. rođendan. Filmska diva korača kroz 10. deceniju, a njene ponosne snaje su na svojim Instagram profilima obeležili važan datum. Njihove poruke mnogo govore o porodičnom životu slavne Italijanke i takav sklad je i njen najveći uspeh.

Čuvena glumica Saša Aleksander, čije je pravo ime Suzana Drobnjaković, poručila je sa Instagrama da je Sofija Loren najbolja majka i baka. Objavila je i sliku svog deteta koje sedi na pločniku gde je ispisano ime njegove bake, a preko fotografije je napisala: "Voleću te zauvek".

Sofija Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaalexander

Rođendansku objavu u čast Sofije Loren upotpunila je slikom slavne glumice uz znak srca kao odraz ljubavi koju gaji prema svojoj svekrvi. Saša Aleksander obeležila je i prošle godine rođendan svoje svekrve na svom Instagram, profilu kada je otkrila i ove detalje o svojoj majci Dobrili Pavlović.

Foto: Printscreen/Instagram/sashaalexander

Podsećanja radi, Saša je godinama u braku sa rediteljem Edoardom Pontijem, sinom Sofije Loren i pokojnog producenta Karla Pontija. Sa naslednikom filmske dive ima ćerku Luciju Sofiju i sina Leonarda Fortunata.

Sofija Loren Foto: Printscreen/Instagram/sashaalexander

Poznato je da je ova glumica poreklom iz Srbije, njena mama je Beograđanka, dok je otac Dragiša Drobnjaković poreklom iz Čačka. Odgajana je u duhu pravoslavne vere. Ne izjašnjava se sada javno o svojoj religioznosti, ali je veoma važan podatak da se 2007. udala u ruskoj pravoslavnoj crkvi u Ženevi.

I druga snaja Sofije Loren, Marijam Šarmanašvili, potiče iz pravoslavne države.Ova fitnes instruktorke je Gruzijka (82 do 84 odsto stanovništva iz Gruzije izjašnjavaju se kao vernici Gruzijske pravoslavne crkve).

Za Karla Pontija Mlađeg, koji je uspešan dirigent, udala se u julu 2025. u manastiru Samtavro u gradu Mčeta u Gruziji. Venčali su se u tradicionalnim gruzijskim nošnjama. Sin Sofije Loren je zbog 20 godina mlađe supruge prešao u pravoslavlje.

Čuvena Sofija Loren nije prisustvovala venčanju sina. Dalek put od Švajcarske do Gruzije bio je previše naporan za nju, pa su zvanično navedeni "lični razlozi" za njeno odsustvo. Međutim, na drugom venčanju, iste godine u Ženevi, legendarna glumica se pojavila i podržala mladence.

Snaja iz Gruzije juče je na Instagramu poručila: "Srećan rođendan pravoj ikoni vanvremenske lepote, snage i talenta – našoj dragoj Sofiji. Želimo vam dobro zdravlje, radost i dugovečnost!

P.S. Pristiže bezbroj dirljivih poruka i rođendanskih čestitki. Lično ću preneti neizmernu ljubav gruzijskog naroda i svaku vašu iskrenu želju". Saša Aleksander lajkovala je ovu objavu.

(Kurir.rs/Žena)

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