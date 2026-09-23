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Nekadašnji holivudski mogul Harvi Vajnstin (74) u sredu će se ponovo naći pred sudom u Njujorku, gde će mu biti izrečena kazna nakon što je 2025. godine ponovo proglašen krivim za seksualni napad.

Porota ga je osudila zbog seksualnog napada na bivšu asistentkinju produkcije emisije "Project Runway", Mirijam Hejli, koji se dogodio 2006. godine u njegovom stanu na Menhetnu.

Presuda iz 2020. godine je poništena

Vajnstin je prvi put osuđen 2020. godine, kada je proglašen krivim za napad na Mirijam Hejli i za silovanje glumice Džesike Men. Tada je dobio kaznu od 23 godine zatvora.

Međutim, Apelacioni sud države Njujork ukinuo je tu presudu u aprilu 2024. godine, zbog čega je slučaj vraćen na novo suđenje.

Na ponovljenom suđenju 2025. godine porota ga je ponovo proglasila krivim u slučaju Mirijam Hejli.

"Svedočenje uz stalna prekidanja, okrivljavanje žrtve i namerne pokušaje da se izvrne istina bilo je iscrpljujuće i ponekad dehumanizujuće. Ali današnja presuda mi daje nadu", izjavila je Hejli nakon izricanja presude u junu 2025.

Suđenje Harviju Vajnstinu Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Optužba za silovanje odbačena

Na suđenju održanom ranije ove godine porota nije uspela da postigne jednoglasnu odluku po optužbi da je Vajnstin silovao Džesiku Men.

Pošto porotnici nisu mogli da donesu presudu, tužioci su odustali od ponovnog suđenja po toj tački optužnice, čime je izbegnut četvrti proces u tom slučaju.

Već je iza rešetaka više od šest godina

Vajnstin je do sada u zatvoru proveo više od šest godina, a za novu presudu u slučaju Mirijam Hejli preti mu kazna do 25 godina zatvora.

Osim njujorških slučajeva, 2022. godine porota u Los Anđelesu proglasila ga je krivim po tri tačke optužnice za seksualni napad, uključujući i silovanje, zbog čega je osuđen na još 16 godina zatvora.

1/6 Vidi galeriju Harvi Vajnstin na suđenjima Foto: Erik Pendzich / Alamy / Alamy / Profimedia, AP/Seth Wenig, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Slučaj koji je pokrenuo #MeToo

Tokom proteklih godina desetine žena optužile su Harvija Vajnstina za seksualno uznemiravanje, napade i silovanja u više američkih država. Upravo su optužbe protiv nekada najmoćnijeg producenta u Holivudu postale jedan od ključnih okidača globalnog pokreta #MeToo.

Vajnstin je tokom svih postupaka negirao da je ikoga seksualno napao ili silovao i na svim suđenjima izjašnjavao se da nije kriv.

Pre nego što sudija izrekne novu kaznu, Mirijam Hejli će pred sudom pročitati izjavu o posledicama koje je pretrpela kao žrtva, dok se očekuje da će se i Harvi Vajnstin obratiti sudu.