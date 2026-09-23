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Dok svet govori o bogatstvu i slavi njenih roditelja, najmlađa ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita gradi sopstveni put, daleko od crvenog tepiha i holivudskog sjaja. Osamnaestogodišnja Vivijen Džoli, koju mnogi smatraju najskromnijom među decom nekadašnjeg para, nedavno je prodavala svoje radove na uličnoj pijaci.

U subotu, 19. septembra 2026. godine, Vivijen je postavila štand na lokalnom sajmu u Los Anđelesu. Izložila je printove, nalepnice i čestitke sa svojim ilustracijama, koje potpisuje umetničkim imenom The Tulip Fields, odnosno "Polja lala".

Na jednoj čestitki nacrtala je sivog miša sa velikim ružičastim srcem i mašnom, na drugoj hobotnicu okruženu ribama, a među radovima je bio i vanzemaljac u ružičastoj baletskoj suknji i špic patikama. Sudeći po fotografijama na kojima se široko osmehuje, uživala je u predstavljanju svojih radova.

Cene Vivijeninih radova kretale su se od 10 do 25 dolara. Tokom sajma razgovarala je s posetiocima i prodala nekoliko svojih ilustracija. Društvo joj je pravio brat blizanac Noks, koji joj je pomogao da uredi štand. Za tu priliku obukao je farmerke s cvetnim vezom, dok se Vivijen odlučila za opuštenu kombinaciju: crnu majicu i teksas kombinezon.

Sajam nije Vivijenin prvi susret s kreativnim radom. Godine 2024. bila je asistentkinja producenta na brodvejskom mjuziklu "The Outsiders", koji je osvojio nagradu Toni za najbolji mjuzikl. Anđelina Džoli, koja je bila producentkinja predstave, rekla je da je njena ćerka od početka učestvovala u kreativnom procesu i bila veoma posvećena projektu.

Još 2014, kada je Vivijen imala samo šest godina, Anđelina Džoli je govorila da njenu ćerku zanimaju ulična umetnost i skejtbording. Za osmi rođendan, roditelji su joj poklonili časove crtanja grafita.

Vivije i Anđelina Džoli Foto: Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Noksova podrška sestri privukla je pažnju i zbog složene porodične istorije. Nakon što su se Anđelina Džoli i Bred Pit rastali 2016. godine, njihovo šestoro dece ostalo je da živi s majkom. Prema navodima iz američkih medija, odnosi s ocem su napeti, a Vivijen je, poput neke starije braće i sestara, odlučila da izostavi prezime Pit.

Mesec dana pre sajma podnela je zahtev Višem sudu okruga Los Anđeles da joj se ime pravno promeni iz Vivijen Maršelin Džoli-Pit u Vivijen Maršelin Džoli. Ročište je zakazano za 2. novembar 2026. godine. Ako ne bude prigovora, sudija bi mogao da odobri promenu, za koju je kao razlog navela "lične razloge".

Bred Pit Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Ovaj potez nastavak je odluke koju je Vivijen nagovestila još u maju 2024. godine. Dok je radila kao asistentkinja producenta na mjuziklu "The Outsiders", u programu predstave potpisala se kao Vivijen Džoli, bez očevog prezimena.

Vivijen nije jedina ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita koja nastoji da izgradi karijeru van senke slavnih roditelja. Njena starija sestra Šajlo Džoli, koja ima 20 godina, gradi karijeru u plesu i takođe ne koristi očevo prezime.

Anđelina Džoli i Šajlo Džoli, koja se odrekla prezimena Pit Foto: Massimo Valicchia / Alamy / Profimedia

Šajlo je prošla otvorenu audiciju za spot korejske pevačice Dajeong zahvaljujući svojim plesnim veštinama. Prema navodima izvora, niko iz ekipe tokom audicije nije znao da je ćerka holivudskih zvezda. Opisuju je kao veoma samostalnu, vrednu, skromnu i nenametljivu. Anđelina Džoli je ranije govorila da Šajlo ne voli da bude u centru pažnje.

(Kurir.rs/Žena)

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