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Hrvatski glumac i voditelj Miro Čabraja oglasio se na Instagramu nakon što mu je iz hodnika zgrade u centru Zagreba ukradennovi električni bicikl. U objavi je opisao kako se krađa dogodila i priznao da je ostao besan i razočaran zbog onoga što se desilo.

Čabraja je objasnio da je električni bicikl kupio pre tri meseca, ali da ga zbog povrede noge nije mogao unositi do stana na četvrtom spratu.

Zbog toga ga je, kako kaže, privremeno ostavio vezanog u hodniku zgrade u Laginjinoj ulici, uveren da će nekoliko sati biti bezbedan.

"KRAĐA U CENTRU ZAGREBA. Danas moje, sutra vaše. Pre tri meseca kupio sam svoj prvi električni bicikl. Prekjuče sam povredio nogu, a pošto živim na četvrtom spratu, nisam mogao nekoliko puta dnevno da ga nosim gore-dole. Ostavio sam ga vezanog u hodniku zgrade u Laginjinoj ulici, misleći da će tih nekoliko sati biti bezbedan. Između 19 i 22 sata neko je ušao u zgradu i ukrao ga", napisao je glumac na Instagramu.