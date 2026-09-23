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Nekadašnji holivudski producent Harvi Vajnstin osuđen je na 15 godina zatvora zbog seksualnog napada na bivšu televizijsku produkcijsku asistentkinju Mirijam Hejli, čime je dobio novu kaznu u slučaju koji je postao jedan od simbola pokreta #MeToo.

Izricanje kazne usledilo je posle više od šest godina dugog pravnog procesa, tokom kojeg je prvobitna presuda bila poništena, a zatim je usledilo novo suđenje na kojem je ponovo proglašen krivim.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Presuda iz 2020. godine nije opstala

Vajnstin je prvi put osuđen 2020. godine, ali je Apelacioni sud države Njujork 2024. ukinuo tu presudu i naložio novo suđenje.

Sud je tada zaključio da je tokom prvog procesa bio oštećen time što su svedočile žene čije optužbe nisu bile deo konkretnog slučaja o kojem je porota odlučivala.

1/6 Vidi galeriju Harvi Vajnstin na suđenjima Foto: Erik Pendzich / Alamy / Alamy / Profimedia, AP/Seth Wenig, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Ponovo proglašen krivim

Na ponovljenom suđenju prošle godine porota je još jednom proglasila Vajnstina krivim za krivično delo seksualnog napada prvog stepena.

Utvrđeno je da je 2006. godine uvukao Mirijam Hejli u spavaću sobu svog stana na Menhetnu i seksualno je napao. Za to delo pretila mu je maksimalna kazna od 25 godina zatvora.

Više od šest godina iza rešetaka

Vajnstin je prvi put javno optužen za seksualne prestupe 2017. godine, a uhapšen je godinu dana kasnije.

Do izricanja nove kazne već je proveo više od šest godina u zatvoru, dok se njegov slučaj više puta vraćao pred sudove kroz žalbene postupke i novo suđenje.

Tokom svih procesa Harvi Vajnstin dosledno je negirao da je ikoga silovao ili seksualno napao.