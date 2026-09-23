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Ljubavni život Marlona Branda bio je izuzetno kaotičan, strastven i prožet neprestanim aferama. Njegov lični život pratili su neuspeli brakovi, vanbračne veze sa holivudskim zvezdama, ali i otvorenost ka biseksualnosti. Prema zvaničnim podacima, Brando je imao najmanje 11 dece sa nekoliko različitih žena, iako se veruje da je taj broj i veći.

Marlon Brando kao Don Vito Korleone Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia



Sva tri Brandova braka završena su razvodom, uglavnom zbog njegovih neprestanih neverstava i teške naravi.

Ana Kašfi (1957–1959): Venčali su se 1957. godine, a brak je trajao jedva dve godine. Dobili su sina Kristijana. Razvod je bio izuzetno mučan, a usledila je višedecenijska mučna borba za starateljstvo i medijski rat.

Movita Kastaneda (1960–1968): Meksičko-američka glumica bila je osam godina starija od njega. Venčali su se u tajnosti i imali dvoje dece, ali je brak propao kada je Brando tokom snimanja filma u Polineziji upoznao svoju sledeću suprugu.

Tarita Teripaja (1962–1972): Upoznali su se na snimanju filma Pobuna na brodu Baunti kada je ona imala samo 19 godina. Sa njom je dobio dvoje dece i zbog nje je kupio atol Tetiaroa u Francuskoj Polineziji. Iako su se razveli 1972, ostali su u kontaktu do kraja njegovog života.

Brojne afere i holivudske romanse

Merilin Monro Foto: THA / Alamy / Profimedia



Brando nije skrivao svoju sklonost ka promeni partnerki. Među ženama sa kojima je imao potvrđene ili široko dokumentovane afere nalaze se neke od najvećih zvezda tog doba: Na spisku je bila i fatalna Merilin Monro. Imali su povremenu emotivnu i fizičku vezu koja je trajala godinama, sve do njene smrti.

Rita Hejvort, Džeki Kenedi, Grejs Keli i Ingrid Bergman su bile povezivane sa njim tokom vrhunca njegove popularnosti 1950-ih i 1960-ih godina.

Kristina Ruiz bila je Brandova dugogodišnja domaćica sa kojom je proveo 14 godina u tajnoj vezi i dobio troje dece.

Biseksualnost i odnosi sa muškarcima

Foto: Columbia Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Brando je bio jedan od retkih glumaca svog vremena koji je otvoreno govorio o svojoj seksualnosti. U jednom intervjuu 1976. godine izjavio je:

"Kao i mnogi muškarci, i ja sam imao homoseksualna iskustva i ne stidim se toga. Nikada nisam mnogo mario za to šta ljudi misle o meni."

Njegova najpoznatija i najdublja veza bila je sa glumcem Valijem Koksom. Iako nikada zvanično nisu potvrdili romantičnu vezu, bili su nerazdvojni. Kada je Koks umro 1973. godine, Brando je bio slomljen. Zahtevao je da se njihovi pepeo pomeša nakon njegove smrti, što je Brandova porodica na kraju i učinila 2004. godine.