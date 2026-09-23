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Džordž Kluni i njegova supruga Amal među prvima su pružili podršku porodici Sindi Kraford nakon smrti njenog sina Preslija Gerbera, koji je, prema prvim informacijama, preminuo od sumnje na predoziranje svega 12 sati nakon što se prijavio na rehabilitaciju.

Slavni glumac godinama je bio blizak prijatelj Sindi Kraford i njenog supruga Rendea Gerbera, a posebnu vezu imao je i sa njihovom decom, koja su ga, prema navodima američkih medija, zvala "ujka Džordž".

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: Koi Sojer/Snap'N U Photos / imago stock&people / Profimedia

Amal i Džordž stigli kod Kaje Gerber

Klunijevi su u utorak viđeni kako dolaze ispred kuće Kaje Gerber u Los Anđelesu, gde su se okupili članovi porodice nakon tragedije.

Presli Gerber imao je 27 godina, a njegova smrt potresla je porodicu i njihove najbliže prijatelje.

"Porodica moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog i bolnog perioda", saopštio je njihov predstavnik za magazin HELLO!.

Prema pisanju Daily Maila, Džordž Kluni je i ranije pružao podršku Presliju dok se borio sa zavisnošću od alkohola i narkotika.

Navodno mu je više puta poručio da je "tu za njega", a bliskost između glumca i porodice bila je toliko velika da su ga Sindiina deca doživljavala kao člana porodice.

Džordž i Amal Kluni Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Glumac je, prema navodima američkih medija, razumeo Preslijevu borbu i zbog sopstvenih iskustava iz mladosti.

U intervjuu za Esquire 2025. godine priznao je da je osamdesetih godina povremeno koristio kokain.

Prijateljstvo Džordža Klunija i Rendea Gerbera počelo je još devedesetih godina u Njujorku.

Rende se prisetio da su se upoznali u baru koji je tada držao u hotelu Paramount, gde je Kluni snimao film.

"Džordž je tada snimao film i ušao je u jedan od mojih lokala. Prišao je šanku, zajedno smo popili tekilu i praktično istog trenutka postali prijatelji. Kao i mnoge velike priče, i naša je počela uz tekilu. Ostalo je istorija", ispričao je Gerber za magazin Nobleman.