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Pavle Mensur i Jelisaveta Orašanin zajedno su došli na premijeru filma "Kengur se vraća  kući", a u kome glumica ima jednu od glavnih uloga.

Ovo je njihovo prvo pojavljivanje na nekom javnom događaju od kada je otkriveno da su zajedno, ali i nakon spekulacija da su vezi a potom i raskinuli.

Jelisaveta i Mensur na premijeri filma:

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Par nije skidao ruke jedno s drugog, a emocije su se mogle osetitit u vazduhu. Očigledno je da više nemaju potrebe da se skrivaju od javnosti niti medija te da njihova ljubav cveta. Jelisaveta je sve vreme grlila Pavla dok je on nju glio.

Mnogi su se složili da Jelisaveta nikad bolje nije izgledala, a njenu vitku figuru dodatno je istakakla crna haljina pripijena uz telo.

Palo pomirenje

Tek što se pojavila vest da su Jelisaveta Orašanin i 11 godina mlađi Pavle Mensur stavili tačku na svoju vezu, usledio je neočekivan obrt.

Glumački par, koji je prethodnih meseci bio jedna od najkomentarisanijih ljubavnih priča domaće javne scene, navodno je samo dva dana nakon priča o raskidu viđen zajedno u jednom beogradskom hotelu. Prethodno su prestali da se prate na društvenim mrežama, što je dodatno podgrejalo glasine da je njihovoj vezi došao kraj. Međutim, prema rečima izvora koji se zatekao na licu mesta, Jelisaveta i Pavle sada su ponovo bili veoma prisni.

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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić

Kako tvrdi izvor, njih dvoje nisu pokušavali da sakriju bliskost.

Jelisaveta i Pavle navodno su tokom večeri razmenjivali nežnosti i grlili se, zbog čega je njihovo zajedničko pojavljivanje odmah protumačeno kao znak pomirenja, navodi Blic.

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Foto: Nemanja Nikolić

Jelisaveta i Pavle poznavali se godinama
Jelisaveta i Pavle nisu se upoznali neposredno pre nego što su počele glasine o njihovom odnosu. Poznavali su se i družili godinama, a još 2023. zajedno su bili na jednom rejvu, odakle su na društvenim mrežama objavljivali fotografije i snimke.

Nakon što se Jelisaveta razvela od Miloša Teodosića, sa kojim ima dvoje dece, sve češće se govorilo da je prijateljstvo sa Pavlom preraslo u bliskiji odnos.

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Premijera filma Kengur se vraća kući  Izvor: Kurir