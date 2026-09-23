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Premijera dugonajavljivanog filma "Kengur se vraća kući" održana je večeras u Sava centru. Međutim, crveni tepih pred svečanu projekciju filma izgledao je znatno drugačije nego što smo na to navikli.

Pred početak filma prvobitno skoro nikoga od članova glavne glumačke postave nismo videli da je prodefilovao crvenim tepihom. Umesto njih, imali smo priliku da vidimo pripadnike estrade poput Ere Ojdanića, Vesne Vukelić Vendi, Jovane Tipšin i Čede Čvorka.

Sa malim zakašnjenjem došli su Vesna Čipčić, Ivana Dudić koja je bila u veoma efektnom izdanju.

Ko je prošetao crvenim tepihom na premijeri filma "Kengur se vraća kući"

1/19 Vidi galeriju Premijera filma "Kengur se vraća kući" Foto: Kurir

Iako je delovalo da niko neće doći na film, kao šlag na tortu pred početak filma pojavila se Jelisaveta Orašanin i to ne sama. Naime, glumica je po prvi put na javnom događaju došla ruku pod ruku sa svojim dečkom i kolegom Pavlom Mensurom. Ukrali su sve poglede, posebno nakon nedavne krize koju su imali u vezi te se pominjalo i to da je par raskinuo.

Jelisaveta i Pavle na premijeri filma:

1/14 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

O čemu se radi u filmu "Kengur se vraća kući"

Zoran Paunović Kengur, nekadašnji fudbaler koji je svoju karijeru izgradio u Engleskoj, nakon neuspešne trenerske epizode u Londonu odlučuje da se vrati u Srbiju. Sa njim dolazi i verenica Elektra, a njegov povratak prati i ekipa britanske televizije UBC, koja priprema dokumentarni film o Kenguru i njegovom životu.

Kengur se vraća u svoj stari kraj sa željom da ponovo okupi svoje prijatelje i podigne fudbalski klub iz kojeg je ponikao. Međutim, Kengur ništa ne radi tiho ni jednostavno. Njegov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smeru ubrzo poprimaju razmere koje je teško kontrolisati.

Kengur se vraća kući“ nije nastavak prethodne priče o ovom liku, već nova, samostalna priča koja Kengura stavlja u potpuno novu životnu situaciju. Ovog puta ga tumači Andrija Kuzmanović, a u glumačkoj ekipi su i Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić, Oliver Conić i Vesna Čipčić.