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Ivana Dudić pojavila se na premijeri filma "Kengur se vraća kući" , a koja se večeras održala u Beogradu u Sava centru, u kojem ima zapaženu ulogu Sanele. Za ovu priliku odabrala je veoma efektnu modnu kombinaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Naime, glumica je imala usku, dugu crnu suknju a preko grudi samo minijaturnu crnu traku. Malo je reći da je ovako izazovnim stajlingom privukla sve poglede i još jednom potvrdila da spada među najzgodnije domaće glumice.

1/4 Vidi galeriju Ivana Dudić na premijeri filma"Kengu se vraća kući" Foto: Nemanja Nikolić

- Da bi moj lik bio autentičan i da to sve imalo smisla i bilo opravdano što Sanela toliko želi da postane poznata, morao je i taj mađioničarski trik da se desi, da bi zavela Kengura. Ali dobro, sanšla sam se - govorila je glumica ranije za Informer.

O čemu se radi u filmu "Kengur se vraća kući"

Zoran Paunović Kengur, nekadašnji fudbaler koji je svoju karijeru izgradio u Engleskoj, nakon neuspešne trenerske epizode u Londonu odlučuje da se vrati u Srbiju. Sa njim dolazi i verenica Elektra, a njegov povratak prati i ekipa britanske televizije UBC, koja priprema dokumentarni film o Kenguru i njegovom životu.

1/19 Vidi galeriju Premijera filma "Kengur se vraća kući" Foto: Kurir

Kengur se vraća u svoj stari kraj sa željom da ponovo okupi svoje prijatelje i podigne fudbalski klub iz kojeg je ponikao. Međutim, Kengur ništa ne radi tiho ni jednostavno. Njegov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smeru ubrzo poprimaju razmere koje je teško kontrolisati.

Kengur se vraća kući“ nije nastavak prethodne priče o ovom liku, već nova, samostalna priča koja Kengura stavlja u potpuno novu životnu situaciju. Ovog puta ga tumači Andrija Kuzmanović, a u glumačkoj ekipi su i Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić, Oliver Conić i Vesna Čipčić.