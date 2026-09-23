Pavle Mensur pred svima pokazao šta misli o Jelisaveti: Glumac jednim potezom sve objasnio
Zvezde crvenog tepiha na večerašnjoj premijeri filma "Kengur se vraća kući" bili su Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur koji su se prvi put pojavili zajedno na javnom događaju od kada je otkriveno da su u vezi.
Glumica je za ovu priliku obukla usku crnu haljinu sa golim leđima. Pavle je odabrao crno odelo i beli košulju koju je raskopčao. Međutim, ono što je dodatno svima privuklo pažnju jeste kako se glumac ponašao prema svojoj izabranici.
Pavle je bio pun poštovanja, a u jednom trenutku je i rukama gestikulirao aplauz. Sve vreme se veoma džentlmenski držao prema svojoj voljenoj.
Jelisaveta i Pavle Mensur na premijeri filma:
Prebrodili krizu u vezi
Poslednjih meseci veza između kolega Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura mesecima je privlačila pažnju javnosti, posebno jer niko nije ni znao da se glumica razvela. Međutim, nakon ljubavne idile uskedilo je otrežnjenje.
Par je prestao i da se "prati" na društvenim mrežama, a pojedini domaći mediji su objavili snimak mladog glumca u noćnom klubu u društvu anonimne plavuše.
Sve ovo navelo je na zaključak da su Jelisaveta i njen 11 godina mlađi dečko stavili tačku na ljubavnu priču. Oni se ovim povodom nisu oglašavali.
Nakon ove krize par je zajedno došao na premijeru filma i deluju zaljubljenije nego ikada pre.