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Glumica je za ovu priliku obukla usku crnu haljinu sa golim leđima. Pavle je odabrao crno odelo i beli košulju koju je raskopčao. Međutim, ono što je dodatno svima privuklo pažnju jeste kako se glumac ponašao prema svojoj izabranici.

Pavle je bio pun poštovanja, a u jednom trenutku je i rukama gestikulirao aplauz. Sve vreme se veoma džentlmenski držao prema svojoj voljenoj.

Jelisaveta i Pavle Mensur na premijeri filma:

1/14 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Prebrodili krizu u vezi

Poslednjih meseci veza između kolega Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura mesecima je privlačila pažnju javnosti, posebno jer niko nije ni znao da se glumica razvela. Međutim, nakon ljubavne idile uskedilo je otrežnjenje.

Par je prestao i da se "prati" na društvenim mrežama, a pojedini domaći mediji su objavili snimak mladog glumca u noćnom klubu u društvu anonimne plavuše.

Sve ovo navelo je na zaključak da su Jelisaveta i njen 11 godina mlađi dečko stavili tačku na ljubavnu priču. Oni se ovim povodom nisu oglašavali.

Nakon ove krize par je zajedno došao na premijeru filma i deluju zaljubljenije nego ikada pre.