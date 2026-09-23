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Premijera filma "Kengur se vraća kući" okupila je srpski džet-set, a među prvima se na crvenom tepihu pojavila lepa glumica Jelena Đukić sa ćerkom.

Iako je ne viđamo često na ovakvim dešavanjima, zbog novog filma je napravila izuzetak, a crvenim tepihom je prošetala zajedno sa ćerkom koju je dobila u braku sa pokojnim tragačem "Potere" Miloradom Milinkovićem.

Foto: Nemanja Nikolić

Lepa Jelena, koju je domaća publika imala priliku da gleda u popularnoj seriji "Igra sudbine" oduzimala je dah u vamp izdanju, a za ovu priliku izabrala je korset leopard haljinu koja je u prvi plan istakla njenu vitku liniju, a izdanje je upotpunila zlatnim aksesoarima,

Malo je reći da su je mnogi okupljeni ispratili sa uzdahom, a lepa Jelena malo koga je ostavila ravnodušnog.

Milorad i Jelena razveli su se pre 9 godina, a iz svog braka imaju ćerku Divnu. Ostali su u prijateljskim odnosima,a bila je uz njega do poslednjeg dana.