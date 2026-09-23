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Omiljeni dečji pisac Ljubivoje Ršumović, kojeg mnogi od milošte zovu čika Ršum, i u devetoj deceniji života ostao je vitalan i aktivan, a ljubav i danas zauzima posebno mesto u njegovom životu. On se večeras na premijeri filma "Kengur se vraća kući" pojavio sa partnerkom Gocom koja mu je pre nekoliko godina osvojia srce.

Njih dvoje su se sve vreme držali za ruke, a Gordana nije skidala osmeh sa lica.

Kako su pisali domaći mediji Ljubivoje Ršumović danas živi sa Gordanom, čije fotografije povremeno objavljuje na svojim društvenim mrežama. 

Njih dvoje uživaju u životu van gradske vreve, okruženi prirodom, a često zajedno i putuju.

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Ljubivoje Ršumović sa Gordanom Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Ljubivoje Ršumović je skoro 5 decenija bio u ljubavi sa Natašom, koja je preminula 2016 godine. Imaju trojicu sinova, a njihova ljubav otpočela je 1958. godine, kada su se kao brucoši upoznali na fakultetu. Supruga Ljubivoja Ršumovića, tvrdi pesnik, bila je najlepša među studentkinjama.

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Premijera filma Kengur se vraća kući  Izvor: Kurir