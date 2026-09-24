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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur zajedno su stigli na premijeru filma „Kengur se vraća kući“, održanu sinoć u beogradskom Sava centru. Držeći se za ruke, nasmejani su izašli pred fotografe i prvi put kao par pozirali na crvenom tepihu. Jelisaveta igra jednu od glavnih uloga u filmu, ali je njihov zajednički dolazak privukao gotovo jednaku pažnju kao i sama premijera.

Pogledajte u galeriji njihovo izdanje:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur na crvenom tepihu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

O njihovoj vezi pisalo se mesecima, dok su njih dvoje izbegavali da se zajedno pojave na javnom događaju. Zato su snimci sa premijere brzo počeli da kruže društvenim mrežama, a među reakcijama se izdvojio komentar glumca Sergeja Trifunovića:

– Srbiji je laknulo.

Žvaka i držanje za ruke pokrenuli komentare

Pažnja se ubrzo preselila sa njihovog zajedničkog dolaska na sitnice koje su pojedini korisnici zapazili na snimcima. Nekima je zasmetalo što je Pavle žvakao žvaku dok je stajao pred fotografima. Drugi su komentarisali trenutak u kojem ga je Jelisaveta povukla za ruku, izvodeći iz kratkog snimka zaključke o njihovom odnosu.

Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur drže se za ruke na premijeri filma „Kengur se vraća kući“ Foto: Nemanja Nikolić

"Kakva nekultura, mogao je bar žvaku pljunuti", "Ovaj mali ne zna šta će sam sa sobom, a ne sa njom", "Ala su se pogubili... a Pavla ko da su motkom doterali", samo je delić komentara.

Reakcije su bile podeljene. Dok su jedni kritikovali njihovo ponašanje i razliku u godinama, drugi su im pružili podršku i poručili da je najvažnije da su srećni. Jelisaveta i Pavle nisu komentarisali raspravu, ali su svojim prvim zajedničkim pojavljivanjem dali novi povod za priču o vezi koja već neko vreme zanima javnost.

Video: Jelisaveta i Pavle prvi put u javnosti