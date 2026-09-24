Gore mreže nakon prvog javnog pojavljivanje Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura: Mladom glumcu svi zameraju jedno
- Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri filma 'Kengur se vraća kući' u Sava centru, držeći se za ruke i pozirajući fotografima.
- Njihov izlazak brzo je izazvao raspravu na mrežama, a deo komentara odnosio se na Pavlovo žvakanje žvake i njihov odnos pred kamerama.
Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur zajedno su stigli na premijeru filma „Kengur se vraća kući“, održanu sinoć u beogradskom Sava centru. Držeći se za ruke, nasmejani su izašli pred fotografe i prvi put kao par pozirali na crvenom tepihu. Jelisaveta igra jednu od glavnih uloga u filmu, ali je njihov zajednički dolazak privukao gotovo jednaku pažnju kao i sama premijera.
Pogledajte u galeriji njihovo izdanje:
O njihovoj vezi pisalo se mesecima, dok su njih dvoje izbegavali da se zajedno pojave na javnom događaju. Zato su snimci sa premijere brzo počeli da kruže društvenim mrežama, a među reakcijama se izdvojio komentar glumca Sergeja Trifunovića:
– Srbiji je laknulo.
Žvaka i držanje za ruke pokrenuli komentare
Pažnja se ubrzo preselila sa njihovog zajedničkog dolaska na sitnice koje su pojedini korisnici zapazili na snimcima. Nekima je zasmetalo što je Pavle žvakao žvaku dok je stajao pred fotografima. Drugi su komentarisali trenutak u kojem ga je Jelisaveta povukla za ruku, izvodeći iz kratkog snimka zaključke o njihovom odnosu.
"Kakva nekultura, mogao je bar žvaku pljunuti", "Ovaj mali ne zna šta će sam sa sobom, a ne sa njom", "Ala su se pogubili... a Pavla ko da su motkom doterali", samo je delić komentara.
Reakcije su bile podeljene. Dok su jedni kritikovali njihovo ponašanje i razliku u godinama, drugi su im pružili podršku i poručili da je najvažnije da su srećni. Jelisaveta i Pavle nisu komentarisali raspravu, ali su svojim prvim zajedničkim pojavljivanjem dali novi povod za priču o vezi koja već neko vreme zanima javnost.
Video: Jelisaveta i Pavle prvi put u javnosti