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Glumac Tejlor Lotner i njegova supruga Tejlor Lotner postali su roditelji. Par je dobio devojčicu kojoj su dali ime Lenon Tejlor Lotner. Beba je na svet stigla 16. septembra, a srednje ime nosi kao posvetu roditeljima, koji oboje nose ime Tejlor. Vest o rođenju ćerke objavila je Tejlor Lotner na Instagramu.

"Nedelja dana ljubavi s našom malom Leni“, napisala je uz fotografiju novorođenčeta. Brojni prijatelji čestitali su paru, a među njima i Mejsi Nili, zvezda serije "Secret Lives of Mormon Wives", koja je poručila: "Preslatko! Čestitam."

Nagađanja o imenu

Ranije ove godine nagađalo se da će par ćerki dati ime Tejlor. U razgovoru s Aleks Kuper, Tejlor je na to pitanje odgovorila zagonetno.

"Možda je ta opcija u igri. Saznaćemo kad beba stigne", rekla je, a zatim se našalila kako oseća pritisak javnosti: "Imam osećaj da će me internet doslovno 'otkazati' ako bebi ne damo ime Tejlor." Otkrila je i da bi "Tejlor" bio opcija i za dečaka, kojeg bi u tom slučaju verovatno zvali "T.J.".

Problemi zbog istog imena

Glumac, poznat po ulozi u sagi "Sumrak", i njegova supruga već se suočavaju s praktičnim problemima jer dele isto ime i prezime, što im stvara poteškoće s poštom i na putovanjima. Par se venčao 2022. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Tejlora Lotnera:

1/5 Vidi galeriju Tejlor Lotner, Sumrak saga Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

"Otkad i zvanično imamo potpuno isto ime, dostava paketa postala je komplikovana. Moraćemo nešto da smislimo. Ako ja kupujem nešto njoj ili ona meni, iznenađenja će propasti ako neko otvori pogrešan paket naslovljen na Tejlora Lotnera", rekao je glumac 2023. godine u emisiji "Today".

Tridesetčetvorogodišnji glumac ispričao je i anegdotu sa aerodroma: "Na aerodromu nas pitaju: 'Ko je od vas Tejlor?'. Mi kažemo: 'Oboje'. Onda pitaju: 'Ko je Tejlor Lotner?', a mi opet: 'Oboje!'. Tada zaključe: 'Ovo je sumnjivo, moraćete na dodatnu proveru'.“

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