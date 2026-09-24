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Pevačica Doli Parton preminula je 25. avgusta u 81. godini nakon tajne borbe sa karcinomom. Pet dana pre smrti je hospitalizovana u medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt u Nešvilu zbog problema sa bubrezima i autoimunim oboljenjima.

Tri dana nakon smrti ispraćena je na večni počinak na privatnoj ceremoniji, a sahranjena je u memorijalnom parku Vudlon u Nešvilu, pored supruga Karla Dina koji je preminuo 2025. godine.

U proteklih mesec dana isplivavaju detalji o njenoj smrti i životu, a sada je otkriveno i koja je jedina osoba koja je mogla da poseti Doli Parton na samrti.

1/7 Vidi galeriju Doli Parton Foto: PHOTOlink / MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia, Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

U pitanju je njena šminkerka i stilistkinja perika Šeril Ridl. Kako navodi portal TMZ, poslednja želja pevačice je bila da je niko ne vidi u takvom stanju, jer nije želela da je pamte po njenim poslednjim trenucima.

Ipak, prisustvo Šeril Ridl je dozvolila kako bi bila sređena nakon smrti.

Kako prenosi ovaj medij, deseterostruka dobitnica nagrade Gremi je imala otvoren sanduk, pa je posao njene dugogodišnje stilistkinje morao da bude besprekoran.

Jedina druga osoba koja je videla muzičku zvezdu pred sam kraj bio je Brajan Siver, njen sestrić i nedavno otpušteni šef obezbeđenja, koji ju je posetio dan pre smrti.

Doli Parton Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Tokom te posete, Doli Parton mu je poverila zadatak da objavi vest o njenom odlasku. Siver je govor napisao i snimio u njenom studiju, a objavljen je na njenim zvaničnim profilima na društvenim mrežama na dan kada je preminula.

S druge strane, braći i sestrama slavne pevačice navodno nije bilo dopušteno da je posete na samrtnoj postelji.

(Kurir.rs/Glossy)

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