Tom Kruz otkrio čime se bavio pre nego što je postao poznat: Potpuni šok, ovo nismo znali o njemu
- Tom Kruz je otkrio da je pre glumačke karijere radio kao pomoćnik domara u zgradi na njujorškom Upper West Sideu i da je popravaljao grejanje, čistio led i iznosio smeće.
- Za film 'Digger' promenio je izgled uz protetiku i južnjački akcenat, a naglasio je da lik nije zasnovan na stvarnoj osobi.
- Kruz kaže da pri stvaranju likova traži ravnotežu humora i drame, dok su izgled i šminka za njega važni alati u tom procesu.
U razgovoru za emisiju "Good Morning America", Tom Kruz, je otkrio da je pre glumačke karijere radio kao pomoćnik domara u jednoj zgradi na njujorškom Upper West Sideu, gde je bio zadužen za održavanje i razne popravke, što je mnoge iznenadilo.
"Bio sam majstor za sve"
"Morao sam da silazim kod stanara i popravljam im stvari. Bio sam majstor za sve", rekao je Kruz.
"Dok sam odrastao, radio sam mnogo različitih poslova. Popravljao sam grejanje, svakog dana čistio led sa ulaza i vodio računa da se smeće redovno iznosi. Brinuo sam o svemu što je bilo potrebno."
Na pitanje da li je i tom poslu pristupao jednako ozbiljno kao glumi, Kruz je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu:
"Znam. Ne mogu sebi da pomognem. Jednostavno kažem: 'Želim to da popravim. Ja ću to rešiti!'"
Za "Digger" potpuno promenio izgled
Kruz će se uskoro pojaviti u filmu "Digger" reditelja Alehandra Gonzalesa Injaritua, u kojem igra ekscentričnog naftnog tajkuna odgovornog za ekološku katastrofu.
Za tu ulogu promenio je izgled uz pomoć protetike i uvežbao južnjački akcenat, ali je istakao da lik nije zasnovan na stvarnoj osobi.
"Film nije zasnovan ni na kome", rekao je Kruz u podkastu "New Heights" braće Trevisa i Džejsona Kelsija.
"Izgled i šminka su alati za stvaranje lika"
O svom pristupu glumi govorio je tokom susreta sa novinarima u studiju kompanije Warner Bros. u Kaliforniji.
Objasnio je da stvaranje lika za njega podrazumeva pronalaženje ravnoteže između humora, drame i načina na koji će priču približiti publici.
"Kada stvaramo likove, tražimo humor, dramu i određene strukture, a onda se pitamo kako to preneti publici. Bilo da je reč o Lesu Grosmanu iz filma 'Tropska grmljavina' ili ulogama u filmovima 'Intervju sa vampirom', 'Kolateral' i 'Rizičan posao', uvek tražim način kako to da prikažem", rekao je.
Dodao je da su fizička transformacija, izgled i šminka važni alati u procesu stvaranja lika.
"Fizički izgled i šminka su alati koje otkrivate dok učite kako najbolje da dočarate lik", objasnio je.
Film "Digger" u svetska bioskope stiže 2. oktobra.
(Kurir.rs/B92)
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