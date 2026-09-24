Slušaj vest

Tajra Benks (52) je američka manekenka, glumica i televizijska voditeljka koja je postala jedna od prvih Afroamerikanki u svetu najvećih supermodela. Slavu je stekla devedesetih, a kasnije je stvorila uspešan šou "America’s Next Top Model", kojim je promenila način na koji se gleda na lepotu i modne standarde. Iako nikada nije bila udata, s bivšim partnerom Erikom Aslom ima sina Jorka. Danas živi mirnim porodičnim životom, ali je često na meti negativnih komentara zbog izgleda.

Pogledajte u galeriji kako je Tajra Benks izgledala nekada:

1/6 Vidi galeriju Tajra Benks Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Probijanje barijera u modnom svetu

Rođena 4. decembra 1973. u Inglvudu, u Kaliforniji, Tajra je od malih nogu pokazivala neverovatnu ambiciju i samouverenost. Svoju manekensku karijeru započela je vrlo rano, a već sa petnaest godina potpisala je prvi ugovor s modnom agencijom. U to vreme, svet mode još uvek nije bio otvoren prema manekenkama koje su se razlikovale od klasičnih standarda lepote, no Tajra je svojim stavom i prirodnom harizmom vrlo brzo osvojila modnu industriju.

Devedesete su bile njeno zlatno doba. Bila je među prvim Afroamerikankama koje su probile granice modnog sveta -postala je prvo afroameričko lice koje se pojavilo na naslovnici "Sports Illustrated Swimsuit Issue" i "GQ"-a, što je tada bio istorijski trenutak. Modne piste u Parizu, Milanu i Njujorku bile su njen drugi dom, a nosila je revije za najveća imena poput Šanela, Versaćea, Diora i Iv Sen Lorana.

Tajra Benks Foto: Profimedia

Od modnih pista do televizijskog fenomena

Ipak, Tajra se nikada nije zadovoljila time da bude samo "lepo lice". Uvek je imala potrebu da pokaže da je više od toga. Kada je osetila da želi nešto novo, okrenula se televiziji i postala producentkinja i voditeljka, stvarajući jedan od najuticajnijih šoua u istoriji rijaliti televizije - "America’s Next Top Model". Emisija je postala globalni fenomen i otvorila vrata mnogim mladim devojkama koje su sanjale o karijeri u modelingu. Tajra je kroz taj projekat postala mentorka, uzor i simbol žene koja sama stvara svoje prilike.

Borba za majčinstvo

Uprkos glamuroznoj karijeri, oduvek je imala složen i zanimljiv privatni život, koji je često bio obeležen velikim usponima, ali i tihim borbama iza kulisa. Iako se trudila da drži svoj lični život podalje od medija, s vremenom je otvoreno progovorila o mnogim stvarima koje su je oblikovale – od ljubavnih veza do borbi s nesigurnostima i pritiskom slave.

Pogledajte kako Tajra Benks izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Tajra Benks danas Foto: Balkis Press/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, Quoin Pics / Everett / Profimedia, Darren Agboh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikada se nije udavala, iako je imala nekoliko značajnih veza. Najpoznatija je bila ona s norveškim fotografom Erikom Aslom, s kojim je bila u vezi nekoliko godina. Zajedno su 2016. godine dobili sina Jorka, pomoću surogat majke, nakon što je Tajra godinama govorila o sopstvenim problemima s plodnošću.

Suočavanje s kritikama

Osim toga, Tajra je često govorila o pritiscima koje je osećala kao mlada manekenka. U modnoj industriji, koja je tada bila nemilosrdna, morala je da se suoči s rasizmom, odbacivanjem i stalnim merilima lepote koja su često bila nerealna. U jednom je intervjuu priznala da je znala da plače nakon snimanja, jer bi joj govorili da mora da smrša, iako je već tada bila u savršenoj formi. I danas je Tajra Benks i dalje jedno od najvećih imena u modnom svetu, ali je i dalje često na meti negativnih komentara zbog svog izgleda.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju