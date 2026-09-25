Slušaj vest

Pamela Anderson je uradila nešto potpuno neočekivano, jer je prekršila sopstveno pravilo da se u javnosti od sada pojavljuje samo u potpuno prirodnom izdanju, bez šminke.

Ovog puta ona se pojavljivala na crvenom tepihu bez šminke, sada je odlučila da se vrati dramatičnijem glamuru.

Na događaju Vogue World 2026: Milano, održanom 22. septembra, Pamela je privukla pažnju ne samo raskošnom haljinom već i upečatljivom šminkom koji je podsetio na njena glamurozna izdanja iz ranijih godina.

Ipak, ovo nije bio povratak nekadašnjem, izrazito naglašenom izgledu pošto je Pamelin ten ostao lagan i prirodan, bez teške podloge, dok su oči bile glavna "zvezda" njenog izgleda. Zavodljiv, pomalo misteriozan izgled su joj pružili crni ajlajner, zadimljene senke i naglašene trepavice, dok je sjaj na usnama uneo nežniju notu.

"Kleopatra" kao inspiracija

Za pojavljivanje u Milanu Pamela je odabrala spektakularnu zlatnu haljinu modne kuće Ferragamo, čiji je metalik efekat dodatno naglasio njenu platinastoplavu kosu, a uz nju je ponela upečatljiv zlatni nakit, masivnu ogrlicu, narukvicu i prsten.

Glumičina kratka plava kosa je oblikovana u uredne, bočno začešljane lokne koje su podsećale na estetiku starog Holivuda, ali upravo je šminka bila detalj koji je najviše privlačio pogled!

Pameline oči su uokvirene intenzivnom crnom linijom, uključujući i unutrašnji deo kapka, dok je siva zadimljena senka dodatno produbila pogled. Duge, naglašene trepavice su pojačale dramatičan efekat, a sjajne svetloružičaste usne napravile su ravnotežu i sprečile da celokupan izgled deluje previše težak.

Pamela je prethodno otkrila da je za ovo izdanje bila zadužena ekipa Pet Megrat i da je ideja bila da se kreira "Kleopatra" pogled, ali u savremenijoj interpretaciji. Glumica je želela da šminka bude dovoljno upečatljiva da prati zlatnu Ferragamo haljinu, ali da pritom ne sakrije prirodan izgled kože.

Pamela postala "zaštitno lice" prirodne lepote

Ovakva promena posebno je zanimljiva jer je Pamela Anderson poslednjih godina postala skoro sinonim za pojavljivanje bez šminke.

Veliki zaokret dogodio se tokom Nedelje mode u Parizu 2023. godine, kada je Pamela na nekoliko važnih modnih događaja stigla bez uobičajene glamurozne šminke i pokazala gotovo potpuno čisto lice.

Naravno, njeno prirodno izdanje izazvalo je veliku pažnju upravo zato što je decenijama bila prepoznatljiva po potpuno drugačijoj estetici, naglašenim očima, veštačkim trepavicama, izraženim obrvama i karakterističnom plavom kosom.

Pamela Andersn Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Pamela je kasnije objasnila da joj je prijalo da prestane da provodi sate u šminkerskoj stolici i da se umesto toga jednostavno prepusti atmosferi Pariza. Nakon prvog pojavljivanja bez šminke odlučila je da takav izgled zadrži tokom ostatka Nedelje mode, a potom smo je viđali prirodnu ili bar skoro prirodnu u mnogim prilikama.

Za nju to nije bilo samo pitanje lepote, već i svojevrsno oslobađanje od očekivanja koja su je pratila tokom čitave karijere, ali je Pamelin zaokret imao je i ličnu dimenziju.

Iza odluke stajao je i emotivan razlog

Njena dugogodišnja šminkerka Aleksis Vogel, koja je bila zaslužna za njen prepoznatljivi glamurozni izgled, preminula je od raka dojke.

1/4 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia, Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pamela Anderson je svojevremeno otkrila da joj je nakon tog gubitka bilo teško da nastavi da neguje izgled koji je bio toliko povezan sa njihovim zajedničkim radom, pa je odustala od šminkanja kako bi ušla u novu beauty fazu.

Ipak, Pamela nikada nije tvrdila da je zauvek odbacila makeup! Naprotiv, glumica je više puta naglašavala da voli šminku, ali da želi slobodu da bira kada će je nositi i kako će izgledati.

To je pokazala i ranije, kada je za Met galu 2024. godine ponovo sarađivala sa Pat Megrat, a tada je imala veoma suptilan look koji je naglasio njenu kožu umesto da je prekriva slojevima pudera.

VIDEO: Frizura Pamela Anderson