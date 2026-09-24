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Tobi Megvajer i Dženifer Majer uskoro bi i zvanično mogli da stave tačku na svoj brak, gotovo deset godina nakon što su prvi put saopštili da se razdvajaju. Njihova ljubavna priča završila se još 2016. godine, ali je pravni proces potrajao mnogo duže nego što se očekivalo.

Prema najnovijim sudskim dokumentima, koje su objavili američki mediji, bivši supružnici postigli su dogovor o formalnom okončanju braka. Ipak, postupak još nije potpuno završen, jer dogovor mora da potvrdi sudija, dok se pojedina pitanja koja se tiču šire nagodbe i dalje rešavaju.

Razvod koji traje gotovo koliko i njihova ljubavna priča

Megvajer i Majer upoznali su se 2003. godine, dok je glumac na Havajima snimao film "Morski biser". Venčali su se 2007. godine, a pre braka su već dobili ćerku Rubi. Njihov sin Otis rođen je 2009. godine.

Posle devet godina braka, u oktobru 2016, objavili su da se razdvajaju. I tada su naglasili da će njihova deca ostati prioritet i da žele da ih zajedno odgajaju uz međusobno poštovanje i prijateljski odnos.

Dženifer je tek 2020. godine podnela zahtev za razvod, čime je njihov višegodišnji razlaz dobio i zvaničnu pravnu formu. U dokumentima je traženo zajedničko starateljstvo nad decom, dok su pitanja poput izdržavanja i imovine trebalo da budu rešavana kroz privatnu medijaciju.

Tobi Megvajer i Dženifer Majer Foto: Profimedia

Ostali bliski i nakon razlaza

Iako njihov brak odavno više nije funkcionisao kao partnerska zajednica, odnos Megvajera i Majerove ostao je neobično blizak. Dženifer je svojevremeno govorila da je glumac njen najbolji prijatelj i hvalila ga kao oca njihove dece.

Njihov odnos nije se zasnivao samo na formalnom zajedničkom roditeljstvu, već je Dženifer Majer otkrila da zajedno provode praznike i rođendane i da su se trudili da njihova deca ne osete posledice njihovog razlaza.

I nakon što su oboje krenuli dalje sa svojim životima, viđani su zajedno na javnim događajima. Njihova bliskost bila je posebno uočljiva 2024. godine, kada su se zajedno pojavili na jednom gala događaju u Los Anđelesu.

U međuvremenu je Dženifer dobila još jedno dete

Dok se pravni deo njenog braka sa Megvajerom privodi kraju, Dženifer Majer je već započela novo poglavlje života.

Dizajnerka nakita je u vezi sa Džefom Ogunlesijem, sa kojim se prvi put povezivala 2023. godine. Par se verio u avgustu 2024, a Dženifer je krajem 2025. objavila da očekuju dete.

Njihova ćerka rođena je 2026. godine i predstavlja prvo dete koje Dženifer ima sa Ogunlesijem, dok iz braka sa Megvajerom ima Rubi i Otisa. Majerova je u junu objavila vest o rođenju bebe, nazvavši je svojom "savršenom devojčicom".

Zanimljivo je da je Dženifer i tokom trudnoće veoma pozitivno govorila o odnosu sa bivšim suprugom. Isticala je da je Megvajer sjajan otac i da se njihova proširena porodica dobro slaže. Prema njenim rečima, Ogunlesi i Megvajer imaju dobar odnos, što im dodatno olakšava zajedničko roditeljstvo.

Ko je Džef Ogunlesi?

Dženiferin verenik dolazi iz poznate nigerijske porodice, ali je za razliku od svog oca karijeru izgradio u muzičkoj industriji. Džef Ogunlesi je sin Adebaja Ogunlesija, poznatog nigerijskog advokata, investicionog bankara i finansijera.

Radio je u muzičkoj industriji, uključujući angažman u Warner Music Group i kompaniji 300 Entertainment, a 2022. pokrenuo je sopstvenu firmu za upravljanje talentima i zabavnom industrijom.

Dženifer i Džef su se kao par prvi put pojavili na crvenom tepihu na gala večeri organizacije Baby2Baby u novembru 2023. godine, a veridbu su potvrdili godinu dana kasnije.

Šta još mora da se reši između Megvajera i Majerove?

Najnoviji dogovor odnosi se pre svega na formalno okončanje bračnog statusa. To znači da njih dvoje žele da i pravno budu slobodni, ali pojedina pitanja u okviru šire nagodbe još nisu u potpunosti zaključena.

Bivši supružnici su se dogovorili i da se za preostale sporove angažuje privatni sudija, koji bi pomogao u rešavanju pitanja koja su ostala otvorena. Megvajer je još 2025. tražio zajedničko pravno i fizičko starateljstvo nad njihovim sinom Otisom, kao i privatnu medijaciju za pitanja izdržavanja.

Njihova ćerka Rubi, koja sada ima 19 godina, punoletna je, pa pitanja starateljstva nad njom više nisu deo postupka na isti način kao kada je bila maloletna. Otis ima 17 godina.

Tako bi posle skoro deset godina od prvog saopštenja o razdvajanju i gotovo šest godina od podnošenja zahteva za razvod, brak Tobija Megvajera i Dženifer Majer mogao konačno i formalno da bude okončan. Ipak, ono što je njihovu priču učinilo drugačijom jeste činjenica da su, uprkos kraju ljubavne veze, uspeli da ostanu porodica svojoj deci i da izgrade odnos koji su oboje javno opisivali kao prijateljski.

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