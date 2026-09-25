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Princ Džordž od rođenja ima prilično jasno zacrtanu budućnost. Kao najstariji sin princa Vilijama i Kejt Midlton nalazi se odmah iza oca u redu za britanski presto i, bude li sve teklo očekivanim tokom, jednog dana će postati kralj. Ali šta tada čeka njegovu mlađu sestru, princezu Šarlot?

Pogledajte u galeriji fotografije princa Džordža:

1/7 Vidi galeriju Princ Džordž Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, PHILIPPE MAGONI / Sipa Press / Profimedia, Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jedanaestogodišnja princeza trenutno je treća u redu za britanski presto, odmah iza oca Vilijama i starijeg brata Džordža, a ispred mlađeg brata Luija. Već je samim tim zauzela posebno mesto u istoriji britanske monarhije. Šarlot je, naime, prva britanska princeza kojoj mlađi brat rođenjem nije oduzeo mesto u redu za krunu.

Šarlot je već ispisala kraljevsku istoriju

Razlog se krije u promeni zakona koja je stupila na snagu neposredno pre njenog rođenja. Prema nekadašnjim pravilima muški potomci imali su prednost pred svojim starijim sestrama. To je značilo da bi rođenje princa Luija 2018. godine, prema starom sistemu, Šarlot automatski pomerilo jedno mesto niže u naslednom redu.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze Šarlot:

1/10 Vidi galeriju Princeza Šarlot Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Međutim, "Succession to the Crown Act" iz 2013. godine ukinuo je mušku primogenituru za članove kraljevske porodice rođene nakon 28. oktobra 2011. godine. Redosled se od tada određuje prema dobi, a ne prema polu. Kada se Lui rodio, Šarlot je stoga ostala ispred njega.

Danas je službeni redosled jasan: nakon kralja Čarlsa III dolaze Vilijam, Džordž, Šarlot i tek potom Lui. Ali Šarlotin položaj neće zauvek ostati isti. Kada Džordž odraste i ako jednog dana dobije decu, ona će u redu za presto imati prednost pred njegovom sestrom. Drugim rečima, Šarlot će se postepeno udaljavati od same krune, baš kao što se tokom godina dogodilo s princezom Anom.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze Ane:

1/11 Vidi galeriju princeza Ana Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Jackson/WPA Pool/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ana je nakon rođenja bila vrlo visoko u redu za presto, ali danas se nalazi tek na 19. mestu jer su ispred nje došla deca i unuci njene braće, kao i njihovi potomci. No to nikako ne znači da Šarlot jednog dana ne bi mogla da ima izuzetno važnu ulogu unutar monarhije. Upravo je princeza Ana najbolji primer kako član kraljevske porodice koji nema realne izglede da postane monarh može postati jedan od njegovih najvažnijih oslonaca.

Hoće li Šarlot postati nova princeza Ana?

Šarlot zasad nema službene kraljevske dužnosti. Vilijam i Kejt godinama nastoje da svojoj deci omoguće što normalnije odrastanje, a njihova javna pojavljivanja uglavnom su ograničena na velike porodične i državne događaje.

Ipak, poslednjih godina sve češće je viđamo uz roditelje na važnim prilikama, od "Trooping the Colour" i Vimbldona do božićnih okupljanja kraljevske porodice. Kada odraste, sama Šarlot i budući monarh odlučivaće o tome koliko će biti aktivna unutar institucije. Ne postoji pravilo koje nalaže da mora postati zaposleni član kraljevske porodice.

Kejt Midlton, princ Luis, princ Džordž, princeza Šarlot na proslavi rođendana kralja Čarlsa Foto: PPE / Zuma Press / Profimedia

Ali postoji zanimljiv presedan upravo u njenoj prateti Ani. Princeza Ana je prve samostalne javne dužnosti počela da obavlja sa samo 18 godina, a decenijama posle i dalje je jedan od najaktivnijih članova britanske kraljevske porodice. Putuje u ime monarha, pokroviteljka je brojnih organizacija i redovno učestvuje u državnim i ceremonijalnim događajima.

Zbog toga se već godinama nagađa da bi Šarlot u budućnosti mogla da ima sličnu ulogu uz svog brata Džordža. Tu dolazimo i do titule koja se već dugo povezuje sa Šarlot – "Princess Royal", odnosno kraljevska princeza. Reč je o prestižnoj tituli koja se tradicionalno može dodeliti najstarijoj ćerki vladajućeg monarha, a trenutno je nosi princeza Ana.

Šarlot bi stoga jednog dana, kada Vilijam postane kralj, mogla da postane nova "Princess Royal". Ali postoji nekoliko važnih prepreka. Titula se ne dobija automatski. Vilijam bi je kao kralj morao dodeliti svojoj ćerki, a Šarlot je ne može dobiti dok je nosi Ana jer se titula dodeljuje doživotno. Upravo zbog toga ni Ana nije postala "Princess Royal" čim je njena majka Elizabeta II stupila na presto. Titulu joj je kraljica dodelila tek 1987. godine. Šarlot bi stoga na nju mogla da čeka godinama, a moguće je i da je nikada ne dobije.

Sa 21 godinu otvara se još jedna mogućnost

Šarlotin položaj u redu za presto mogao bi da joj u budućnosti donese još jednu ustavnu ulogu. Britanski zakon predviđa takozvane "Counsellors of State", odnosno članove kraljevske porodice koji u određenim okolnostima mogu privremeno da obavljaju deo službenih dužnosti monarha, primerice ako je kralj bolestan ili boravi u inostranstvu.

princeza Šarlot Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Među njima su monarhov supružnik i sledeće četiri punoletne osobe u redu za presto, uz dodatne članove koji su naknadno uključeni zakonom. Starosna granica u pravilu je 21 godina. Ako Šarlot i tada bude dovoljno visoko u naslednom redu i budu ispunjeni zakonski uslovi, mogla bi da dođe u poziciju da bude među članovima porodice koji mogu da preuzmu takve dužnosti.

Zanimljivo je zato posmatrati odnos Džordža i Šarlot i kroz paralelu s Čarlsom i Anom. Džordž će kao budući kralj postepeno preuzimati sve više odgovornosti, dok Šarlot neće nositi isti teret očekivanja. Upravo bi joj to jednog dana moglo omogućiti da bude važna potpora bratu, bez pritiska koji dolazi s činjenicom da je budući monarh.

Ana je decenijama upravo takva osoba svom bratu Čarlsu – diskretna, pouzdana i izrazito aktivna članica institucije. Službena stranica kraljevske porodice navodi da ima jedan od najintenzivnijih rasporeda među njenim članovima. Naravno, Šarlot je tek dete i prerano je tvrditi kakav će život odabrati. Možda će jednog dana biti jedna od ključnih zaposlenih članica monarhije, možda će odabrati mnogo privatniji život, a moguće je da će njena buduća uloga biti nešto između toga. Jedno je, međutim, već sigurno: devojčica rođena 2. maja 2015. godine promenila je stolećno pravilo britanske monarhije već samim svojim mestom u naslednom redu.

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