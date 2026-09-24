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Knjiga "Swan Song: Diana, My Sister" iz dana u dan otvara nova pitanja o životu, braku, razvodu i tragičnoj smrti princeze, ali i o odnosima unutar kraljevske porodice.

Sada je u centru pažnje navodna reakcija kraljice Elizabete II na vest o Dajaninoj saobraćajnoj nesreći, reči koje su, iako izgovorene pre nego što je kraljica saznala da je princeza preminula, ponovo pokrenule priče o njihovom složenom odnosu.

Kraljica Elizabeta Foto: Tony Harris / PA Images / Profimedia

Daily Mail već danima objavljuje odlomke iz ovog dela, zbog kojih je reagovala i Bakingemska palata.

Čiti član kraljevske porodice znači ostati hladnokrvan i pribran čak i u najtežim okolnostima. Pokojna kraljica Elizabeta II bila je majstor u tome, ali čak su i kod nje, u pojedinim trenucima, znale da se pojave ljudske slabosti — poput onih koje su isplivale nakon tragične smrti njene bivše snaje, princeze Dajane, navodi se u knjizi.

Kraljevska porodica Foto: HUSSEIN ANWAR / Sipa Press / Profimedia

Čarlsova reakcija na smrt bivše supruge

Jedan od najneverovatnijih detalja koji su šokirali javnost je Spenserova tvrdnja da se tadašnji princ Čarls na vest o Dajaninoj smrti ponašao "kao da je dobio na lutriji" i da je lično njemu izgovorio jezivu rečenicu: "Budi uveren, dovoljno brzo ćemo je zaboraviti".

Palata je odmah reagovala na navode koje je grof izneo u svojoj knjizi i objavila vanredno saopštenje za javnost.

"Iako načelno ne komentarišemo knjige, Njegovo Veličanstvo je svesno da bol zbog gubitka sestre može pomutiti razum, uticati na prosuđivanje i obojiti sećanja na način koji drugi ne prepoznaju, čak i mnogo godina nakon takvog gubitka."

Najnoviji odlomak se odnosi na momenat Dajanine smrti i ne manje šokantnu reakciju kraljice Elizabete, koja je, kako Spenser tvrdi, na tragičnu vest reagovala "razdraženo", piše Page six.

Kraljica Elizabeta i kralj Čarls Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Kraljica je navodno rekla: "Šta je sad opet uradila?", pre nego što je shvatila ozbiljnost situacije.

Te reči zvuče kao da Dajanu krive za nesreću, iako, prema Spenserovim navodima, kraljica u tom trenutku nije znala da je Dajana poginula. Malo je verovatno da bi bila toliko bezosećajna da je znala da je Dajana preminula u nesreći.

Kraljica, međutim, nije bila jedina čija je reakcija na Dajaninu smrt izazvala burne reakcije. Kralj Čarls III, koji je tada bio princ, navodno je bio srećan nakon Dajanine smrti.

"Telefon je neprestano zvonio. Princ Čarls me je sreo dok sam se peo uz stepenice spratom", napisao je Spenser, prenosi NBC News.

"Za razliku od ostalih koji su me zvali, a koji su bili potreseni i jedva su uspevali da izgovore saučešće i ponude pomoć, on je zvučao ushićeno — gotovo euforično, poput dobitnika na lutriji, sećam se da sam tada pomislio."

Čarls Spenser Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

Treba imati u vidu da Čarls u tom trenutku više nije bio u braku s Dajanom, sa kojom je imao sinove, princa Vilijama i princa Harija, što bi moglo da objasni njegovu reakciju.

"Kada danas pogledam unazad, pretpostavljam da je prinčeva prva reakcija morala biti da pomisli na to kako bi ovaj događaj mogao da ga oslobodi i omogući mu da se oženi ženom koju je voleo, umesto da razmišlja o gubitku žene koju nije voleo. Posle teškog razvoda teško je osećati mnogo saosećanja prema bivšem supružniku ili prema onima kojima je on duboko stalo", dodao je Spenser.

(Kurir.rs/B92)

VIDEO: Dajana i Čarls