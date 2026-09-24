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Bred Pit, kojeg ovih dana i fotografi i mediji pomno prate i koji oduševljava svojim izgledom i stajlinzima sa 62 godine, na premijeri svog novog filma "Heart of the Beast" na filmskom festivalu u San Sebastijanu pojavio se s devojkom Ines de Ramon.

Veliku pažnju privukao je i pri samom dolasku u ovaj grad, u autfitu sastavljenom od čak šest boja, a kasnije i u smeloj kombinaciji teksasa i elegancije. I suvišno je dodati da svaki modni nastup savršeno iznese, pa bi nam uskoro u klasičnim elegantnim izdanjima postati i "dosadan".

1/5 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia, Jonathan Bachman / Getty images / Profimedia

Kako god bilo, Bred Pit i njegova lepša polovina Ines, na crvenom tepihu su pozirali zagrljeni i zaljubljeni, a 33-godišnja dizajnerka nosila je dugu, pripijenu čipkastu haljinu zelene boje, sa dubokim dekolteom i tankim bretelama. Donji deo haljine je providan, ali s postavom u boji kože, i jasno ocrtava njenu figuru.

Bred i Ines Foto: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Dok Ines ostavlja nenametljiv utisak "tihog luksuza", Bred Pit poslednjih godina kao da obožava da eksperimentiše s odećom i bojama, i sigurni smo da ćete se složiti da ide u dobrom pravcu.

Bred i Ines Foto: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

"Kako stariš, postaješ mrzovoljniji, a udobnost ti je sve važnija", rekao je za Esquire 2021. godine.

Bred i Ines Foto: GJN/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Mislim da je to vrlo jednostavno. Ako uopšte imam neki stil, onda je to 'bez stila'. Ako se približite, videćete detalje. Volim kakav je osećaj postave. To mi je važno. Previše je naporno pratiti trendove. Mrzim i reklame, jednostavno ne želim da budem hodajući oglas", rekao je.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Bred Pit