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Preliminarno veče 74. izbora za "Miss Universe" u Tajlandu u novembra 2025. godine obeležio je dramatičan incident koji je šokirao publiku, a sada je dobio novi zaplet. Mis Jamajke, dr Gabrijela Henri, tokom revije večernjih haljina pala je sa pozornice, a snimak njenog pada ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Henri sada tuži organizaciju "Miss Universe" i njene matične kompanije, "JKN Legacy Inc." i "Legacy Holding Group USA", zbog teških povreda koje je zadobila u nesreći. Tužbu je podnela Višem sudu u Delaveru 21. septembra, a bivša takmičarka organizatore tereti za nemar, propuste u obezbeđivanju sigurnosti prostora, nemarno zapošljavanje i nadzor osoblja, kao i za namerno i nenamerno nanošenje emocionalnog bola.

Ozbiljne zdravstvene posledice

Incident se dogodio 19. novembra 2025. godine kada je Henri hodala u narandžastoj haljini po pozornici, a onda odjednom pala preko ivice bine. Medicinsko osoblje ubrzo joj je priskočilo u pomoć i na nosilima su je prevezli u bolnicu u Tajlandu, gde je provela nekoliko dana na intenzivnoj nezi.

U tužbi je navela da je tokom nastupa sledila uvežbanu koreografiju, ali je propala kroz "neoznačen otvor na pozornici". Rekla je i kako joj je snažna rasveta zaslepila vid, zbog čega je pala sa visine od metar i po. Navodi i da su se druge takmičarke žalile na jačinu rasvete i konstrukciju bini.

Posledice pada su za Mis Jamajke bile ozbiljne jer je izgubila svest i zadobila "traumatsku povredu mozga s akutnim subarahnoidnim krvarenjem, hemoragijsku kontuziju frontalnog režnja i subduralno krvarenje".

U vreme takmičenja radila je kao oftalmolog, a ističe da zbog posledica pada više nije mogla da nastavi specijalizaciju. Osim fizičkih posledica, u tužbi navodi i da joj je medijsko praćenje nesreće prouzrokovalo dodatni emocionalni bol.

Odgovor organizacije "Miss Universe"

Organizacija "Miss Universe" je za strane medije poručila da im tužba nije službeno uručena do 23. septembra.

"Organizaciji do danas nije uručena, niti je primila, bilo kakvu tužbu, zahtev, opomenu ili sudski poziv od gospođice Henri ili bilo koga ko je zastupa. Stoga nismo u mogućnosti da komentarišemo tvrdnje koje nismo videli. Odgovornost za produkciju 74. takmičenja Miss Universe u Tajlandu, uključujući prostor, pozornicu i sigurnost na samoj lokaciji, bila je na domaćinima i produkcijskim kućama MGI i Miss Universe Thailand, pod vođstvom gospodina Navata Icaragrisila", istakli su.

Pogledajte u galeriji fotografije Mis Jamajke:

1/5 Vidi galeriju Gabrijela Henri, Mis Jamajke Foto: Printscreen/Instagram/officialgabriellehenry

Dodali su i da su nakon incidenta pomogli lečenje takmičarke: "Kada te strane nisu podmirile bolničke troškove gospođice Henri i kada su je ostavile bez nadzora, organizacija Miss Universe je intervenisala i platila račune, iako za to nije imala nikakvu obavezu. Organizacija je takođe pokrila njeno lečenje u specijalizovanoj bolnici na Jamajci nakon što se vratila kući. Od tada nismo primili nikakav zahtev niti potraživanje za dodatne medicinske troškove."

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