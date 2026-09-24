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Monodrama „Iskra” biće izvedena u Kulturnom centru „Čukarica” u ponedeljak, 28. septembra 2026. godine, s početkom u 19:30 časova.

Monodrama „Iskra“ je priča koja obrađuje period od Nikolinog rođenja do smrti njegove majke. Osnova radnje fokusirana je na poreklo, istoriju porodice sa majčine i očeve strane, i odnose sa najbližima.

Monodrama „Iskra“ bazirana je na istorijskim činjenicama, pismima, svedočenjima, dokumentima, je priča o životu i delu Nikole Tesle, iz specifične vizure njegove majke Đuke. Dodatni pečat monodrami daje to što je protkana emocijama i ličnim doživljajem jedne majke. Dotiče poreklo porodice u podnožju Velebita i sela Smiljan u kome se rodio dečak, kasnije naučnik koji je osvetljavanjem planete stvorio 20. vek, što je danas i zvanično priznanje nauke.

Monodrama „Iskra” je priča o životu i delu Nikole Tesle, iz specifične vizure njegove majke Đuke, bazirana je na istorijskim činjenicama, pismima, svedočenjima, dokumentima.

Rađena je prema tekstu Ružice Vasić. Igra Maja Kolundžija - Zoroe.