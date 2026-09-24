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Policija u Santa Moniki pokušava da uđe u trag osobi koja je, prema dosadašnjoj istrazi, dostavila drogu Presliju Gerberu, sinu slavne manekenke Sindi Kraford, koji je prošlog vikenda preminuo od, kako se sumnja, predoziranja u luksuznoj rehabilitacionoj ustanovi.

Presli Gerber je pronađen u spavaćoj sobi ustanove za odvikavanje u Santa Monici, gde je i preminuo, piše TMZ.Izvori bliski istrazi otkrili su za ovaj portal da je se njegovo telo nalazilo pored kreveta kada je pronađen u nedelju, 22. septembra. Prema navodima izvora, telo nije bilo na krevetu, ali nisu mogli da preciziraju još detalja.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Istraga je tek na početku

Policijska uprava Santa Monike saopštila je da za sada nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt, ali da se paralelno vodi istraga o okolnostima mogućeg predoziranja.

Izvori iz policije rekli su za Los Angeles Times da je istraga još u ranoj fazi.

Obdukcija je obavljena u ponedeljak, ali je Kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles odložila utvrđivanje uzroka i načina smrti dok ne stignu rezultati toksikoloških analiza, što bi moglo da potraje nekoliko nedelja ili čak meseci.

Primljen je samo nekoliko sati pre smrti

Prema navodima policije, Gerber je ušao u ustanovu Resolution Living svega nekoliko sati pre nego što je preminuo.

Na zvaničnom sajtu centra navodi se da je reč o rezidencijalnom programu za oporavak mentalnog zdravlja, koji uključuje delimičnu hospitalizaciju i intenzivno ambulantno lečenje osoba koje se bore sa depresijom, traumama i zavisnošću, kao i tretmane za istovremene psihičke poremećaje i bolesti zavisnosti.

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Policija je u nedelju oko 9.35 ujutru primila prijavu o srčanom zastoju, kao i zasebnu prijavu o predoziranju u toj ustanovi.

Objekat u kojem je Gerber preminuo nalazi se u luksuznoj vili sa sedam spavaćih soba, procenjenoj na oko 7,7 miliona dolara.

Policija sve češće traži dobavljače droge

Prema izvorima iz istrage, danas je sve češća praksa da policija, nakon smrti usled predoziranja, pokušava da identifikuje osobu koja je žrtvi nabavila drogu. Sličan pristup primenjen je i u drugim poznatim slučajevima.

Nedavno je potvrđeno da je glumica Hejden Panetijer preminula od toksičnog dejstva fentanila i drugih supstanci, uključujući generičku verziju ksanaksa. Savezne vlasti istražuju da li je nabavila tablete na crnom tržištu u Los Anđelesu.

I smrt zvezde serije Prijatelji Metjua Perija dovela je do velike istrage, nakon koje je pet osoba optuženo za zaveru radi distribucije ketamina koji je bio povezan sa njegovom smrću.

Moguća odgovornost rehabilitacionog centra

Za sada nije poznato koliko će istraga u slučaju Preslija Gerbera biti obimna, ali pravni stručnjaci smatraju da će rezultati obdukcije i toksikologije biti ključni za utvrđivanje eventualne odgovornosti.

Advokat Brajan Klejpul, koji se bavi slučajevima protivpravne smrti, izjavio je da će upravo ti nalazi pokazati da li postoji osnov za pravnu odgovornost. Njegov kolega Glen Džonas smatra da bi rehabilitacioni centar mogao da se nađe pod lupom istražitelja, u zavisnosti od toga šta policija utvrdi.

Prema njihovim rečima, istražitelji će verovatno proveriti broj zaposlenih u trenutku incidenta, način na koji je reagovano u hitnoj situaciji i druge okolnosti koje su mogle da utiču na ishod.

Presli Gerber Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Ranije su zabeleženi slični slučajevi

U Sjedinjenim Državama već su postojali slučajevi u kojima je droga dospela u rehabilitacione centre. Porodica jedne žene iz Riversajda tužila je centar za oporavak nakon što je pronađena mrtva usled predoziranja.

U drugom slučaju, Edvin Oliva iz Montebela osuđen je 2022. godine na više od 33 godine zatvora jer je ženi dao fentanil predstavljajući ga kao kokain, što je dovelo do njenog smrtonosnog predoziranja.