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Holivudska zvezda Kevin Kostner navodno je već godinu dana u bliskom odnosu sa glamuroznom influenserkom MekKenom Vesli, koja je čak 32 godine mlađa od njega.

Zvezda serije „Jelouston“ ima 71 godinu, dok MekKenа ima 39, a njih dvoje su prvi put zajedno fotografisani još u oktobru 2025. godine, kada su prisustvovali projekciji filma „Polje snova“ na stadionu u Skotsdejlu u Arizoni, gde ona živi.

Kostner je od razvoda od Kristin Baumgartner 2024. godine povezivan sa nekoliko žena, a u poslednje vreme sve češće se pojavljuje u društvu novih poznanica.

Kevin Kostner Foto: Darren Agboh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zajedno su viđeni i u Santa Barbari

Prema pisanju „Pejdž Siks“, MekKenа je u više navrata boravila kao Kostnerova gošća na njegovim imanjima u Santa Barbari i Aspenu.

U avgustu ove godine glumac je fotografisan kako sa osmehom gleda u MekKenу dok su zajedno ručali u restoranu sa pogledom na more u Santa Barbari.

„Upoznali su se u Skotsdejlu pre otprilike godinu dana. Oboje vole golf“, rekao je izvor za pomenuti portal.

Drugi izvor naveo je da je influenserka više puta bila Kostnerova gošća na njegovim privatnim imanjima.

MekKena Vesli Foto: Instagram

Plavuša ima više od 400.000 pratilaca

MekKenа je na Instagramu poznata kao „Bubuljava plavuša“, a njen profil prati više od 400.000 ljudi.

Na društvenim mrežama često prikazuje luksuzan način života, od večera u skupim restoranima i boravaka u raskošnim hotelima do fotografija sa egzotičnih putovanja, uključujući i brojne fotografije u bikiniju.

Ipak, njeni predstavnici nisu želeli da potvrde prirodu njenog odnosa sa slavnim glumcem.

„MekKenа ne želi da komentariše svoj odnos sa gospodinom Kostnerom“, poručio je njen predstavnik.

Kostner nakon razvoda često viđen sa drugim ženama

Kostnerov privatni život našao se u centru pažnje nakon razvoda od druge supruge Kristin Baumgartner.

Kristin je zahtev za razvod podnela u maju 2023. godine, posle 18 godina braka, a njihov razvod okončan je 2024.

Sudski dokumenti i izveštaji sa suđenja ukazivali su na nesuglasice oko finansija, bračnog ugovora, iznosa alimentacije za decu, kao i Kostnerovih brojnih poslovnih obaveza.

Od tada je glumac viđan sa nekoliko žena. Među njima su i zvezda društvenih mreža MekKenа Vesli, kao i lajfstajl trenerka Dženifer Milburn, sa kojom je ranije ovog meseca fotografisan u prisnom druženju.

Pominjalo se i da se zbližio sa društvenom osobom Keli Nunan Gors.

Kostnerov brak sa prvom suprugom Sindi Silvom okončan je 1994. godine, a njihov razvod usledio je nakon 16 godina braka. Tokom njihovog braka pojavile su se i glasine o glumčevim navodnim prevarama.