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Sindi Kraford i njen suprug Rande Gerber navodno su „pokušali sve što je bilo moguće“ kako bi pomogli svom sinu Presliju Gerberu da se izbori sa problemom zloupotrebe supstanci, pre nego što je 27-godišnjak preminuo.

Izvor blizak porodici rekao je za magazin People da su slavni roditelji godinama pokušavali da mu obezbede pomoć i pronađu način da ga podrže u borbi sa zavisnošću.

Presli je 20. septembra doživeo sumnjivo predoziranje i srčani zastoj u rehabilitacionoj ustanovi u Santa Moniki, gde je kasnije preminuo.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, koji je preminuo u 27. godini nakon dugogodišnje borbe sa zavisnošću Foto: Koi Sojer/Snap'N U Photos / imago stock&people / Profimedia

Godinama mu obezbeđivali različite vrste lečenja

Prema rečima izvora, Sindi i Rande su tokom godina pokušavali različite načine lečenja – od terapije i boravka u ustanovama za rehabilitaciju, do ambulantnih programa i brojnih alternativnih terapija.

Par je, kako se navodi, angažovao i više od jednog stručnjaka za podršku osobama koje se oporavljaju od zavisnosti.

„Imali su više od jednog trezvenog trenera koji je gotovo uvek bio uz Preslija“, rekao je izvor.

Roditelji su, kako se navodi, pokušavali da ga usmere i ka stvarima koje su ga zanimale, pružajući mu podršku u različitim profesionalnim pokušajima.

„Usmeravali su ga ka tome da radi kao model, fotograf ili bilo šta drugo što ga je uzbuđivalo. Podržavali bi ga“, rekao je izvor.

1/9 Vidi galeriju Presli Gerber, sin Sindi Kraford Foto: Lumeimages / Sipa Press / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia, Koi Sojer, PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia

Jedno vreme je uspevao da bude bez supstanci

Porodica je u jednom trenutku dobila razlog za optimizam.

„Tokom zime je imao period kada je bio čist i njegova porodica je bila presrećna“, rekao je izvor.

Međutim, dodao je da je Preslijeva situacija tokom poslednje godine postala „posebno loša“.

„Porodica je očajna“, naveo je izvor.

Presli je iza sebe ostavio roditelje Sindi Kraford i Randea Gerbera, kao i mlađu sestru Kaiju Gerber, 25-godišnju manekenku i glumicu.

Nakon njegove smrti porodica je zamolila javnost za privatnost.

„Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda“, saopštio je njihov predstavnik.

Uzrok smrti još nije zvanično utvrđen

Prema dokumentima Kancelarije mrtvozornika okruga Los Anđeles, Presli je preminuo u rehabilitacionoj ustanovi.

Evidencija policije Santa Monike pokazuje da je ujutru 20. septembra primljen poziv zbog mogućeg predoziranja u ustanovi na području Santa Monike. U pozivu je zabeležen i srčani zastoj.

Obdukcija je završena, ali zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen.

Kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles saopštila je da je smrt i dalje predmet istrage Policijske uprave Santa Monike i da je trenutno dostupno „malo informacija“.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, na jednoj od poslednjih fotografija na Instagramu Foto: instagram/presley gerber

„Sada se pitaju šta su još mogli da urade“

Izvor blizak Sindi Kraford, koja ima 60 godina, kaže da je Presli imao periode kada je bio dobro, ali da se u poslednje vreme ponovo borio sa ozbiljnim problemima.

„Presli je imao periode kada mu je bilo veoma dobro, ali se u poslednje vreme borio. Porodica je bila zabrinuta zbog njega. Uvek su bili tu za njega i toliko puta tokom godina pokušavali da mu pomognu“, rekao je izvor.

Dodao je:

„Sada se pitaju šta su još mogli da urade. Srce se slama jer nikada nisu odustali od njega.“

Preslijeva smrt posebno je pogodila njegovu sestru Kaiju.

„Gotovo da ne postoje reči kojima može da se opiše kroz šta Kaia sada prolazi“, rekao je izvor blizak mladoj glumici.

Kaia je samo mesec dana pre bratove smrti javno govorila o njegovoj borbi sa zavisnošću u intervjuu za magazin Vogue.

„Potresena je i još uvek ne može da poveruje šta se dogodilo. Porodica i prijatelji okupili su se oko nje. Ne želi da bude sama i ljudi su uz nju 24 sata dnevno“, rekao je izvor.

Poslednji put u javnosti bio je sa roditeljima

Sindi i Rande bili su uz sina i tokom njegovog poslednjeg javnog pojavljivanja.

Njih troje su 11. juna prisustvovali događaju povodom lansiranja saradnje „We Are ENOUGH“ i brenda „Aviator Nation“.

Tom prilikom Presli je govorio o tome kako su različiti lekovi uticali na njegovo mentalno zdravlje.

„Najslobodnije sam se osećao kada sam konačno bio iskren prema sebi“, rekao je tada.

Njegove reči danas imaju posebno emotivnu težinu, dok porodica pokušava da se izbori sa gubitkom 27-godišnjaka i čeka zvanične rezultate istrage o njegovoj smrti.